«Заң мен тәртіп»: елорда тұрғындарына тегін заңгерлік көмек көрсетілді
АСТАНА. KAZINFORM — Елорданың Есіл аудандық Белсенді ұзақ өмір сүру орталығында «Заң мен тәртіп» атты әлеуметтік маңызы бар іс-шара өтті, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.
Ведомство мәліметінше, кездесу халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға және тұрғындарға көмек көрсетуге бағытталған.
Іс-шара қала тұрғындарына қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырылды. Әрбір қатысушы жетекші мамандар мен практик адвокаттардан тегін заңгерлік кеңес алу мүмкіндігіне ие болды.
Білікті заңгерлер азаматтардың күнделікті өмірде жиі кездесетін ең өзекті құқықтық мәселелерін — зейнетақы және тұрғын үй заңнамасының қыр-сырынан бастап, тұтынушылардың құқықтарын қорғау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге дейінгі жайттарды егжей-тегжейлі талдап берді.
— Мұндай акциялар, әсіресе үлкен буын өкілдері үшін өте қажет. Бізге заңның қыр-сырын түсіну жиі қиындық тудырады, ал мұнда мамандар біздің құқықтарымызды қарапайым тілмен түсіндіріп, қиын жағдайларда қалай әрекет ету керектігін нұсқап берді, — деп бөлісті қала тұрғындары өз пікірлерімен.
Ұйымдастырушылар заңдылық пен тәртіп қағидаттары әрбір азаматтың құқықтық хабардарлығынан басталатынын және мұндай акцияларды өткізу игі дәстүрге айналатынын баса айтты.
Бұған дейін «Халық заңгері» акциясы аясында 100-ден аса елордалық тегін заңгерлік кеңес алған еді.