Зеленский Майамиде АҚШ пен Украина арасындағы жаңа келіссөздер өтетінін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Нидерландқа сапарлаған Украина президенті Владимир Зеленский бейбітшілікті орнату жөніндегі келіссөздердің алдағы қадамдары туралы айтты, деп хабарлайды ВВС.
Нидерланд премьер-министрі Дик Схофпен өткен бірлескен баспасөз мәслихатында Зеленский америкалық тарап Ресейге 20 тармақтан тұратын жаңартылған бейбітшілік жоспарын жолдайтынын, одан жауап алғаннан кейін Украинамен жаңа консультациялар өткізетінін мәлімдеді.
Зеленский екі күн бойы Берлинде АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың арнайы өкілі Стив Уиткоффпен және АҚШ президентінің күйеу баласы Джаред Кушнермен кездескен. Келіссөздер қорытындысы бойынша Вашингтон Украинаға заңды тұрғыда міндеттейтін қауіпсіздік кепілдіктерін беруге келіскен, алайда ең күрделі мәселе — аумақтық шегіністер туралы сұрақ шешілмей қалған.
Мәскеу Донецк облысының бүкіл аумағынан украин әскерін шығаруды талап етуді жалғастырып отыр. Өз кезегінде Украина мұндай талаптарды қабылдауға болмайтынын мәлімдеді.
— Осы барлық реакциялармен америкалық тарап Ресеймен байланысқа шығып, содан кейін АҚШ-та Украинамен келіссөздер тобы деңгейінде кездесу өтеді, — деді Зеленский. — Менің ойымша, бұл алдағы күндері, мүмкін демалыс күндері немесе сәл кейінірек болады.
АҚШ шенеуніктері келіссөздердің жаңа раунды Майамиде өтуі мүмкін екенін айтты. Зеленский бұл консультацияларға өзі қатыспайтынын, келіссөздерді арнайы топтар жүргізетінін нақтылады.
Зеленский тағы не айтты:
-
Еуропалық одаққа мүшелік — қауіпсіздік кепілдіктерінің ең маңызды бөлігі.
-
«Ықыластылар коалициясына» (атысты тоқтатқаннан кейін Украинада бітімгершілік миссиясына қатысуға дайын елдер) шамамен 30 мемлекет кіреді. Әр елдің рөлі айқындалғанымен, тараптар әзірге егжей-тегжейін жарияламауға келіскен.
-
Украина 2026 жылы батыс серіктестерінен 40–45 млрд АҚШ доллары көлемінде көмек алуға үміттенеді, ал жалпы сома 210 млрд долларға жетуі мүмкін. Бұл — Еуропалық одақта бұғатталған ресейлік активтердің мөлшерленген көлемі, оларды Украина мен кейбір еуропалық елдер Киевті қаржыландыру үшін пайдалануды жоспарлап отыр.
- Соғыс салдарынан келтірілген залал «200 млрд доллардан үш есе артық».
Еске сала кетейік, бұған дейін Еуропа көшбасшылары Украина үшін «көпұлтты күш» құруға уәде берген болатын.
Ал Дональд Трамп Украинадағы соғысты тоқтату туралы келісім аяқталуға жақын екенін айтты.