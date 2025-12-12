Зеленский Украинадағы президент сайлауын өткізу шарттарын атады
АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамп талап еткен Украинадағы президент сайлауы кем дегенде сайлау процесі мен дауыс беру кезінде атысты тоқтату шартымен өткізілуі мүмкін. Бұл туралы Украина көшбасшысы Владимир Зеленский мәлімдеді, деп хабарлайды DW.
— Біз президент Трамппен кез келген форматта жұмыс істеуге дайынбыз. Егер Трамп Украинадағы сайлау туралы көбірек айтса, мен мұны ашық айтқым келеді: біз сайлау өткізуге тырыса аламыз. Украина демократиядан қашпайды, — деді Зеленский бейсенбі, 11 желтоқсанда өткен «Қабылданушылар коалициясының» отырысында.
Оның айтуынша, сайлау өткізу үшін қауіпсіздік өте маңызды және «Америка Құрама Штаттары бұған барынша көмектесе алады».
— Егер сайлау өткізу қажет болса, онда кем дегенде сайлау процесі мен дауыс беру кезінде атысты тоқтату қажет. Және бұл талқылануы керек нәрсе. Ашығын айтқанда, Америка мұны Ресей жағымен талқылауы керек деп санаймыз, — деп қосты Украина президенті.
Украинадағы келесі президент сайлауы 2024 жылға жоспарланған болатын, бірақ Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа байланысты кейінге қалдырылды.
Осы аптаның басында Ақ үй президенті Дональд Трамп Украинада жаңа президент сайлауын өткізуге шақырып, Владимир Зеленскийдің тағы да жеңіске жету мүмкіндігі бар екенін атап өтті.
Осыдан кейін Владимир Зеленский қауіпсіздік мәселесі сақталған жағдайда алдағы екі-үш айда президент сайлауын өткізуге дайын екенін мәлімдеді.