Жамбыл тұрғындары ақылы курстар сапасының төмендігіне жаппай шағымданып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Аймақта білім беру қызметтерінің сапасына наразы азаматтардың шағымдары күрт өсті, шағымдардың көбі ақылы курстарға қатысты, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Биылғы жылдың бірінші тоқсанындағы ресми деректерге сәйкес, білім беру саласындағы шағымдар саны 2,3 есе өсті. Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне 2025 жылдың басында 22 шағым түскен болса, осы кезеңде бұл сан 51-ге жетті.
Сарапшылар барлық проблемалық қызметтердің тек қашықтан көрсетілгенін атап өтті. Жаңа дағдыларды интернет арқылы алуға тырысқан аймақ тұрғындары оқытудың төмен деңгейі кезінде агрессивті маркетингтің құрбаны да болып жатады.
— Тұтынушылардың негізгі шағымдары оқыту сапасының қанағаттанарлықсыздығына және курс бағдарламасында көрсетілген уәделердің орындалмауына байланысты. Сонымен қатар, онлайн оқыту ұйымдастырушылардың клиент қызметтің күткен нәтижеге жетпейтінін түсінген кезде келісімшарттарды бұзу және ақшаны қайтарудан жаппай бас тартуы күрделі мәселе болды, — деп түсіндірді Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті.
Сарапшылар мұндай жағдайлардың алдын алу үшін кез келген онлайн курстарға ақы төлемес бұрын келісім шарттарын, әсіресе келісімшартты бұзу және ақшаны қайтару туралы баптарды мұқият қарап шығуға кеңес берді.
