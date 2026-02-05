Жаңа Конституция: Бас прокуратура 18-бапты нақтылауды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Бас прокурорының орынбасары Жандос Өмірәлиев Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның 8-ші отырысында жаңа Конституция жобасындағы 18-бапты орыс тілінде нақтылай түсуді ұсынды.
Оның айтуынша, комиссияның қарауына Конституция жобасының 18-бабына қатысты бірқатар ұсыныс келіп түскен. Заңгерлер мен мамандардың пікірінше, заң техникасы тұрғысынан сұрақтар бар.
– Осы баптың 2-тармағында «Сот шешімінсіз адамды заңда көзделген мерзімнен артық ұстауға болмайды» деп көрсетілген. Бұл жалпы дұрыс. Дегенмен, орыс тіліндегі аудармасында «мерзімнен артық ұстау» деген шешуші ұғым көрсетілмей қалған, - деді Бас прокурордың орынбасары.
Сол себепті кейбір мамандар «сот шешімінсіз күдіктіні ұстауға мүлдем болмайды» деп түсіну қаупі бар екенін айтып жатыр.
– Мәтін мазмұнына қарасақ, расында да дәл солай. Кісі өлтіру, басқа да қоғамға қауіпті қылмыстар кідірісті көтермейтіні анық. Қылмысты тоқтату, күдіктіні дереу оқшаулау — құқық қорғау қызметінің ең негізгі міндеттерінің бірі. Тек осыдан кейін ғана сот оны күзетпен ұстау туралы шешімді қабылдайды. Бұл дүниежүзілік тәжірибе саналады. Конституцияның әрбір нормасы анық, түсінікті болуы керек. Сондықтан талқылаудағы осы норманы заң техникасы тұрғысынан қайта қарап, нақтылауды ұсынамын, – деді Жандос Өмірәлиев.
Сонымен бірге, ол комиссияның орасан зор жұмыс атқарып жатқанын ерекше атап өтті.
– Ең маңыздысы, Ата заңның жобасын талқылау халықтан алшақ емес, онымен бірге талқыланып жатыр. Оның әр нормасы елдің бүгінгі тұрақтылығы мен ертеңгі игілігіне бағытталған, – дейді Бас прокурор орынбасары.
Айта кетейік, елордада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның 8-ші отырысы басталды.