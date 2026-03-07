Жапония мен Канада қорғаныс және энергетика саласында серіктестік орнатуға келісті
АСТАНА. KAZINFORM - Жапония мен Канада қорғаныс, энергетика және технология салаларындағы ынтымақтастықты күшейтуге бағытталған стратегиялық келісімге қол қойды. Бұл қадам Таяу Шығыстағы шиеленіс күшейіп, әлемдік мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылық артқан кезеңде жасалды, Associated Press.
Жапония премьер-министрі Sanae Takaichi мен Канада үкімет басшысы Mark Carney жаһандық белгісіздік жағдайында энергетикалық қауіпсіздікті күшейтудің маңызын атап өтті. Келісім аясында тараптар экономикалық және киберқауіпсіздік мәселелері бойынша диалог бастайды. Сондай-ақ энергия көздерін әртараптандыру, сауда көлемін арттыру және энергия тасымалдаушыларының жеткізу тізбегін нығайту бағытында бірлескен жұмыс жүргізіледі.
— Әлем бетбұрыс кезеңінде тұр. Мұны Таяу Шығыстағы және басқа да өңірлердегі жағдайдан айқын көріп отырмыз, — деді Карни бірлескен баспасөз мәслихатында.
Карни мен Такаити Үнді-Тынық мұхиты аймағында Қытайдың сауда және әскери саладағы белсенділігі күшейіп жатқан тұста экономикалық қауіпсіздік пен киберсаясат мәселелері бойынша екіжақты консультациялар бастауға да келісті.
Карнидің Tokyoға сапары — оның қызметке кіріскеннен кейін Жапонияға жасаған алғашқы ресми сапары. Келіссөздер Ормуз бұғазы арқылы мұнай жеткізілімінде іркіліс болуы мүмкін деген алаңдаушылық күшейген кезеңде өтті.
Еске сала кетейік, теңіз логистикасын талдайтын Kpler компаниясының мәліметінше, Ормуз бұғазы арқылы өтетін танкерлер қозғалысы шамамен 90%-ға қысқарған. Әскери қақтығыс басталғанға дейін бұл бағытпен тәулігіне орта есеппен 24 танкер өтетін.
Бұған дейін India мен Canada стратегиялық серіктестікті қайта жандандыратынын жариялап, 2,6 млрд канадалық доллар көлемінде уран жеткізу туралы келісімге қол қойған. Тараптар сондай-ақ таза энергия саласындағы ынтымақтастық жоспарларын талқылады.