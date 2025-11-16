Жас теннисші Соня Жиенбаева АҚШ-тағы жарыстың жеңімпазы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 19 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Остин (АҚШ) ITF W50 турнирінде үздік шықты.
Соня Жиенбаева америкалық Саванна Бродуспен бірге фавориттер қатарында болмаса да, барлық төрт кездесуін жеңіспен аяқтады.
С.Жиенбаева — С. Бродус финалда жарыстың 1-ракеткалары, америкалықтар Виктория Осигве — Алана Смитпен бетпе-бет келді.
Бірінші партияда қазақстандық-америкалық жұп 4:0, 5:1 есебімен алға кетті. Бұдан кейін корт иелері есепті сәл қысқартқанымен, Жиенбаева — Бродус сетті тағы бір брейкпен түйіндеді — 6:3.
Екінші сетте есеп 4:3 болған мезетте Соня — Саванна брейк жасап, сол басымдылығын сақтап қалды — 6:3.
Чемпиондық матч 1 сағаттан астам уақытқа созылды.
Осылайша, Соня Жиенбаева жұптық сында титулды жеңіп алды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің АҚШ-тағы турнирдің финалында ойнайтынын жазған едік.
