    07:45, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Жас теннисші Соня Жиенбаева АҚШ-тағы жарыстың жеңімпазы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 19 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Остин (АҚШ) ITF W50 турнирінде үздік шықты. 

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚТФ

    Соня Жиенбаева америкалық Саванна Бродуспен бірге фавориттер қатарында болмаса да, барлық төрт кездесуін жеңіспен аяқтады.

    С.Жиенбаева — С. Бродус финалда жарыстың 1-ракеткалары, америкалықтар Виктория Осигве — Алана Смитпен бетпе-бет келді.

    Бірінші партияда қазақстандық-америкалық жұп 4:0, 5:1 есебімен алға кетті. Бұдан кейін корт иелері есепті сәл қысқартқанымен, Жиенбаева — Бродус сетті тағы бір брейкпен түйіндеді — 6:3.

    Екінші сетте есеп 4:3 болған мезетте Соня — Саванна брейк жасап, сол басымдылығын сақтап қалды — 6:3.

    Чемпиондық матч 1 сағаттан астам уақытқа созылды.

    Осылайша, Соня Жиенбаева жұптық сында титулды жеңіп алды. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің АҚШ-тағы турнирдің финалында ойнайтынын жазған едік.

    Денис Евсеев Мысырдағы турнирдің финалына шықты.

    Спорт Соня Жиенбаева Теннис
