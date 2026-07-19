KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Жібек Құламбаева Румыниядағы турнирде титулға бір қадам жетпей тоқтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Яссы (Румыния) WTA 250 турнирінің финалында өнер көрсетті.

    в
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші армениялық Алина Чараевамен бірге финалда жарыстың 3-ракеткалары, ресейлік Ирина Хромачева – чехиялық Анна Детюкпен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Қазақстандық-армениялық жұп матчты сәтті бастады – 6:4.

    Екінші сетте Хромачева – Детюк есе қайырды – 6:2.

    Супер тай-брейкте ресейлік-чехиялық дуэт күш алып кетті – 10:5.

    Сағат жарымға созылған бәсекеде Құламбаева – Чараева эйс жасамағанымен, 5 брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Қарсыластары 1 эйс, 3 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Осылайша, Жібек Құламбаева спорттық жолында алғаш рет WTA турнирінің финалына дейін жетті.

    Қазіргі кезде қазақстандық теннисші жұптық сында WTA Live рейтингісінде 136-орынға көтеріліп тұр. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Румыниядағы Яссы турнирінде жарыстың 1-ракеткасын жеңген Жібек Құламбаеваның финалға шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Шевченко Швейцариядағы турнирде Бубликтің кеткен есесін қайтарды

    Қазақстандық теннисшілер екінші рет қатарынан Астана турнирінің финалына дейін жетті.

    Жібек Құламбаева Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар