KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Жеңіл атлетикадан АҚШ-та өтетін U20 әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының тізімі

    АСТАНА. KAZINFORM – Ертең, 5 тамызда, АҚШ-тың Орегон штатында жеңіл атлетикадан U20 әлем чемпионаты басталады.

    ы
    Фото: ҚР ҰОК

    Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының сапында 11 спортшы бақ сынайды. ҚР ҰОК мәліметінше, құрамаға мына спортшылар енді:

    - Максим Сажнев (диск лақтыру)

    - Шерхан Егізбай (5000 метрге спорттық жүріс)

    - Егорь Струков (5000 метрге спорттық жүріс)

    - Глеб Гладилов (үш қарғып секіру)

    - Кирилл Савченко (400 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

    - Богдан Гончаров (110 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

    - Маргарита Стороженко (5000 метрге спорттық жүріс)

    - Анна Черкашина (сырықпен секіру)

    - Антонина Чернышова (100 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

    - Алина Головина (100 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

    - Софья Киденко (400 метрге жүгіру)

    Әлем чемпионаты 9 тамызда аяқталады. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 1800-ден астам жеңіл атлет қатысады.

    Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын спортшылар анықталғанын жазған едік.

    Әлем чемпионаты Спорт Жеңіл атлетика
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар