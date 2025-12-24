KZ
    20:01, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жеңіс Қасымбек менің талабыма сай келетін әкім — Президент

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы елорда әкімі Жеңіс Қасымбектің жұмысына қатысты пікір білдірді.

    Жеңіс Қасымбек
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астананы дамыту жөніндегі кеңесте сөз сөйледі. Сөз арасында Президент әкім Жеңіс Қасымбектің жұмысына оң баға берді.

    — Айта кету керек, әкім Жеңіс Қасымбектің бойынан менің не қалайтынымды, не талап ететінімді нақты түсінген адамды таптым, — деді Мемлекет басшысы.

    Осыдан бұрын Тоқаев астанада ауызсу мәселесі қалай шешіліп жатқанын айтты

    Сонымен қатар Президент мектеп құрылысы бойынша мемлекет-жеке меншік серіктестігін жетілдіруді тапсырды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев елордада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірді.

    Айта кетейік, елорда әкімі Жеңіс Қасымбек БАҚ-та және әлеуметтік желілерде таралған қызметтен кететіні туралы қауесетке қатысты түсінік бергенін жазғанбыз.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Астана Жеңіс Қасымбек Ақорда
