Жеңіс Қасымбек менің талабыма сай келетін әкім — Президент
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы елорда әкімі Жеңіс Қасымбектің жұмысына қатысты пікір білдірді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астананы дамыту жөніндегі кеңесте сөз сөйледі. Сөз арасында Президент әкім Жеңіс Қасымбектің жұмысына оң баға берді.
— Айта кету керек, әкім Жеңіс Қасымбектің бойынан менің не қалайтынымды, не талап ететінімді нақты түсінген адамды таптым, — деді Мемлекет басшысы.
Осыдан бұрын Тоқаев астанада ауызсу мәселесі қалай шешіліп жатқанын айтты.
Сонымен қатар Президент мектеп құрылысы бойынша мемлекет-жеке меншік серіктестігін жетілдіруді тапсырды.
Қасым-Жомарт Тоқаев елордада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірді.
Айта кетейік, елорда әкімі Жеңіс Қасымбек БАҚ-та және әлеуметтік желілерде таралған қызметтен кететіні туралы қауесетке қатысты түсінік бергенін жазғанбыз.