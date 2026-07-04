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    Жер сілкінісінен кейін сел және көшкін қаупі бар аумақтар тексерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды, көшкін қауіпті және сел қауіпті учаскелерді зерттеу бойынша мониторинг жүргізді. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.

    Фото: Қазселденқорғау
    Фото: Қазселденқорғау

    Сондай-ақ, тіршілікті қамтамасыз ету нысандарын аралап, тексеру жұмыстарын жүргізді.

    — Тексеру нәтижелері бойынша зақымдану табылған жоқ, қазіргі уақытта аталған объектілер штаттық режимде жұмыс істейді, — делінген хабарламада.

    Қираулар мен зардап шеккендер туралы мәлімет түскен жоқ. Жағдай тұрақты.

    Еске сала кетейік, Тараз қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 63 шақырым жерде жер сілкінісі тіркелді.

    Қазселденқорғау Жамбыл облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Қауіпсіздік Жер сілкінісі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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