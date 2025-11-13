Жерде магниттік дауылдың соққанына шамамен 36 сағат болды
АСТАНА. KAZINFORM — 12 қараша күні түнде басталған магниттік дауыл Жерде шамамен 36 сағат бойы тіркелді, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Ғарыштық плазма физикасы бөлімінің Күн астрономиясы және гелиофизикалық аспаптар зертханасының меңгерушісі Сергей Богачев хабарлады.
— Магниттік дауыл кеше Мәскеу уақыты бойынша таңғы сағат 3:00 шамасында басталып, G4.7 күшіне жетті (биылғы жылғы ең жоғары көрсеткіш) және қазір шамамен 36 сағатқа созылды. Біз оны күннің соңына дейін аяқталады деп күтеміз, — деді ғалым.
Жердің магнит өрісінің бұзылу дәрежесі (күштілігі) бес балдық бақылау шкаласы бойынша өлшенеді, мұнда G5 «өте күшті» және G1 «әлсіз».
Бұған дейін қысқа үзілістен кейін Жердегі магниттік дауыл жалғасып, G2 орташа күшіне жеткені туралы хабарланған болатын.