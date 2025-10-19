KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:28, 19 Қазан 2025

    Жезқазғанда тұрғын үй мен шаруашылық нысандар отқа оранды

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM – Жезқазған қаласында бір қабатты тұрғын үй мен шаруашылық нысандарды шарпыған ірі өрт сөндірілді. Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында газ және оттегі баллондарының жарылысы болмады, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі.

    
    Фото: ТЖМ

    М.Шәріпов көшесінде орналасқан тұрғын үй, шаруашылық құрылыстар мен гаражды ашық жалын шарпыған. ТЖМ қызметкерлері өрттің таралуына жол бермей, ғимарат ішінен төрт газ және екі оттегі баллонын шығарып үлгерген.

    - Өрт 280 шаршы метр аумақта сөндірілді. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр, - делінген ақпаратта.

    Бұған дейін Астанада қонақүй өртеніп, 60 адам эвакуацияланы хабарланған еді.

    Өрт Ұлытау облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
