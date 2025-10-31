Жүк көліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан топтың сыбайласы Ресейден экстрадицияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шетелден әкелінген жүк көліктерін Жетісу облысында заңсыз рәсімдеумен айналысқан қылмыстық топтың мүшесін Ресей Федерациясынан экстрадициялады. Бұл туралы Бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.
Күдікті «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КАҚ-ның маманы бола тұра, ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында 2022-2023 жылдар аралығында автокөлік иелерін іздеп тауып, алғашқы тіркеу алымдары бойынша төлемдер туралы көрінеу жалған мәліметтерді ақпараттық жүйесіне енгізу арқылы олардың көлік құралдарын заңсыз тіркеген.
Қылмыстық іс-әрекеттердің нәтижесінде 481 көлік құралы заңсыз есепке қойылып, бюджетке міндетті төлемдердің түспеуі түрінде 3,7 млрд теңгеге аса ірі мөлшердегі мемлекетке залал келтірілген.
Қылмыстарды жасағаннан кейін күдікті жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланған.
Биылғы жылдың наурыз айында ол Мәскеу облысында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша отанына экстрадицияланды.
Қазіргі таңда күдікті тергеу изоляторына қамалды.
Қылмыстық заңнамаға сәйкес оған тағылған айып бойынша мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
Бас прокуратура шетелде жасырынып жүрген тұлғаларды іздестіру және оларды жауаптылыққа тарту бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда.