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    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада ҚР Құрылтайы депутаттарының сайлауы өтіп жатыр. Дауыс беруге танымал мәдениет қайраткерлері, елге әйгілі спортшылар мен зиялы қауым өкілдері де қатысып жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді
    Фото: Астана әкімдігі

    Таң атқаннан бастап олар қаланың әр ауданындағы сайлау учаскелеріне барып, өз таңдауларын жасады. Танымал қазақстандықтардың сайлау учаскелеріне келуі қала тұрғындарының да назарын аударды. Учаскелерде жылы әрі ерекше көңіл күй қалыптасып, тұрғындар сүйікті өнер иелерімен және спортшылармен әңгімелесіп, естелік суретке түсті.

    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді
    Фото: Астана әкімдігі

    Дауыс беруге мәдениет саласының өкілдері, оның ішінде Алтынай Жорабаева, Мақпал Мыса, Гүлмира Жакилина, Нұрқанат Жақыпбай, Құрманбай Махан және басқа да танымал тұлғалар қатысты.

    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді
    Фото: Астана әкімдігі

    Сайлауға белгілі боксшы Василий Левит, танымал спортшылар Айбек және Нұрбек Оралбайлар, Малика Абжанова, Меруерт Балғынбаева және спорт қауымдастығының өзге де өкілдері қатысты.

    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді
    Фото: Астана әкімдігі

    Сондай-ақ елорданың зиялы қауым өкілдері Роза Мұқанова, Сауытбек Абдрахманов, Дәулеткерей Кәпұлы, Кәрімбек Құрманәлиев және басқа да азаматтар сайлауға қатысты.

    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді
    Фото: Астана әкімдігі

    Мәдениет, спорт қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдерінің сайлауға қатысуы бұл маңызды саяси науқанның қоғамның әртүрлі саласының өкілдері үшін мәні зор екенін көрсетті. Олардың әрқайсысы өз таңдауын жасап, азаматтық ұстанымын білдірді.

    Жұлдыздар да сайлаудан тыс қалмады: Астанада танымал тұлғалар дауыс берді
    Фото: Астана әкімдігі

    Осыдан бұрын Оралдағы сайлау учаскесінде Қыз Жібек пен Төлеген дауыс бергенін жаздық.

    Мәдениет Астана Құрылтай Өнер Спорт Сайлау-2026
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар