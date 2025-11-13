Жұмысшы мамандықтар жылы: 5 мыңнан астам колледж қызметкері біліктілігін арттырды
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылы 5000-ға жуық колледж қызметкері «Talap» КеАҚ ұйымдастырған заманауи педагогикалық құралдарды енгізу, білім беру процесін цифрландыру және тәжірибеге бағытталған оқытуды күшейту бағытында біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Оның ішінде 4500 педагог пен 580 колледж директоры қамтылды.
Курстар 11 бағыт бойынша жүргізілді, оның ішінде IT, электр энергетикасы, құрылыс, ауыл шаруашылығы, тігін және дәнекерлеу өндірісі, автомобиль көлігі мен қоғамдық тамақтану салалары бар.
— Колледж директорлары мен олардың орынбасарларының біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінді. Оқыту бағдарламалары басқарушылық құзыреттерді дамытуға, бизнес-процестерді тиімді басқаруға және колледждердің цифрлық трансформациясына бағытталды, — деп атап өтті Оқу-ағарту министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
Педагогтер еліміздің жетекші өндірістік алаңдарында ұйымдастырылған тағылымдамада өз білімдерін жетілдіріп, салалық озық тәжірибелерді меңгерді.
