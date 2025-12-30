KZ
    11:37, 30 Желтоқсан 2025

    Жұмысшы мамандықтар жылы қанша азамат марапатқа ие болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы жыл бойы өндірісте және әлеуметтік салада еңбек ететін қызметкерлерді Ақордада қарсы алып, ерекше құрмет көрсетті. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өзінің Telegram арнасында хабарлады. 

    Президент Республика күніне орай бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар мен сыйлықтарды салтанатты түрде тапсырды
    Фото: Ақорда

    — Президент Жарлығымен жарияланған Жұмысшы мамандықтары жылы кәсіптік білім беру саласын реформалаумен және қарапайым еңбек адамдарын дәріптеумен есте қалды. Республика күні қарсаңында өнеркәсіп және құрылыс саласында жұмыс істеп жүрген 500-ге жуық азаматқа жоғары марапат табысталды. Олардың 138-і — еңбек династиясының өкілдері, — деп жазды Руслан Желдібай.

    Сонымен қатар 130-дан астам педагог пен ғалым, 100-ден аса медицина қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды.

    Кәсіби мерекелеріне орай көлік, энергетика, мұнай-газ, ауыл және су шаруашылығы, жедел қызметтер, білім, ғылым, мәдениет, журналистика саласының өкілдеріне ерекше сый көрсетілді.

    Осыдан бұрын биыл Президент қанша нормативтік-құқықтық актіге қол қойғаны белгілі болды.

    Сондай-ақ бір жыл ішінде Мемлекет басшысы 23 рет шетелге шыққаны анықталды.

    Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев биыл еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барды.

