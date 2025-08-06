11 тамыздан бастап электронды цифрлық қолтаңба тек онлайн беріледі
АСТАНА. KAZINFORM – Енді қазақстандықтарға электронды цифрлық қолтаңба алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Бұл туралы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі хабарлайды.
ЭЦҚ-ны онлайн алу үшін келесі қадамдарды жасау қажет:
– egov.kz порталына немесе http://pki.gov.kz сайтына тіркелу керек;
– веб-камера арқылы бет-әлпетті сканерлеу арқылы сәйкестендіруден өту керек;
– сәйкестендіру сәтті өткен жағдайда, ЭЦҚ кілті бірден беріледі;
– егер сәйкестендіру сәтсіз болса (мысалы, деректер базасында фотосуреттің болмауы), пайдаланушыға 5 рет қайта әрекет етуге мүмкіндік беріледі.
Биометриялық сәйкестендіруден өте алмаған жағдайда, қолданушы халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіне алады.
– Аталған шара азаматтардың жеке дерегін қорғау деңгейін арттыруға және цифрлық жеке басын сақтау мақсатында енгізілген. Осылайша, ЭЦҚ-ны бөгде адамның иелену мүмкіндігі жойылады, - делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Еске салайық, енді бөгде электронды цифрлық қолтаңбаны қолданған жағдайда, жауапкершілік қарастырылған.