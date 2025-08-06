KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:15, 06 Тамыз 2025

    11 тамыздан бастап электронды цифрлық қолтаңба тек онлайн беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Енді қазақстандықтарға электронды цифрлық қолтаңба алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Бұл туралы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі хабарлайды. 

    эцқ
    Фото: Kazinform

    ЭЦҚ-ны онлайн алу үшін келесі қадамдарды жасау қажет:

    egov.kz порталына немесе http://pki.gov.kz сайтына тіркелу керек;

    – веб-камера арқылы бет-әлпетті сканерлеу арқылы сәйкестендіруден өту керек;

    – сәйкестендіру сәтті өткен жағдайда, ЭЦҚ кілті бірден беріледі; 

    – егер сәйкестендіру сәтсіз болса (мысалы, деректер базасында фотосуреттің болмауы), пайдаланушыға 5 рет қайта әрекет етуге мүмкіндік беріледі. 

    Биометриялық сәйкестендіруден өте алмаған жағдайда, қолданушы халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіне алады. 

    – Аталған шара азаматтардың жеке дерегін қорғау деңгейін арттыруға және цифрлық жеке басын сақтау мақсатында енгізілген. Осылайша, ЭЦҚ-ны бөгде адамның иелену мүмкіндігі жойылады, - делінген министрлік таратқан ақпаратта. 

    Еске салайық, енді бөгде электронды цифрлық қолтаңбаны қолданған жағдайда, жауапкершілік қарастырылған. 

