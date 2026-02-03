KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:47, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    18 жастағы Әмір Омарханов Тунистегі турнирде қарсыласын камбэкпен жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 798-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирін жеңіспен бастады.

    Әмір Омарханов
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 5-ракеткасы болып тіркелген Әмір алғашқы айналымда рейтингіде 1 187-орындағы италиялық, 22 жастағы Леонардо Примуччидің мысын басты. 

    Аса тартысты өткен бәсекеде бірінші сетте италиялық спортшы тай-брейкте басым түсті – 7:6 (7:5). Дегенмен бұдан кейін Ә.Омарханов таразы басын аудара білді – 6:4, 6:2. 

    Әмір Омарханов ширек финалға шығу үшін рейтингіде 1 100-сатыдағы оңтүстіккореялық Ким Джун Гунмен таласады. 

    Қазақстандық жас теннисшіге рейтингілік ұпай қорын молайту үшін осындай додаларда барынша сәтті өнер көрсету керек-ақ. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының әлемдік рейтингіде ТОП-10-ға кіргенін жазған едік.

    Сондай-ақ Дэвис кубогында Қазақстан мен Монако құрамында кімдер ойнайтыны хабарланды.

    Елена Рыбакина эйс саны бойынша көш бастады

    Тегтер:
    Спорт Әмір Омарханов Теннис
