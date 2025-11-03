20 жыл салынды: Мысырда ерекше мұражай ашылды
АСТАНА.KAZINFORM – Каир маңында Мысырдың соңғы он жылдықтағы ең ауқымды мәдени жобасы - Ұлы Мысыр мұражайы ашылды. Онда 100 мыңнан астам артефакті бар, деп хабарлайды DW.
Мұражайдың ашылу салтанатына бірнеше елдің үкімет және мемлекет басшылары қатысты.
Құттықтау сөзінде Мысыр президенті Абдель Фаттах ас-Сиси миллиард долларлық мұражайдың ашылуы өз елінің «тарихындағы жаңа тараудың» бастамасы екенін айтты. Мысыр үкіметі перғауын дәуірінен және одан кейінгі көптеген қазыналары бар жаңа мұражай туризмді дамытады деп үміттенеді және жылына 5 миллион келушіні күтуге қауқарлы.
Ашылу рәсімі отшашу, симфониялық оркестр, ежелгі Мысыр мәдениетін көрсететін костюмдердегі бишілердің шоуына жалғасты.
Мұражайдың құны 1 миллиард долларды құрайды.
Заманауи мұражай ғимараты Гиза пирамидаларына жақын жерде орналасқан. Мұражай ауданы шамамен 500 мың шаршы метр кеңістікті (шамамен 70 футбол алаңына тең) қамтиды. Тұрақты көрме алаңы шамамен 24 000 шаршы метрді құрайды және Мысыр билігінің мәліметінше, бұл әлемдегі мәдениетке арналған ең үлкен коллекция.
Негізгі атриумның ортасында салмағы 83 тонна болатын перғауын ІІ Рамзестің 11 метрлік мүсіні орналасқан. Тұрақты көрменің ең басты құндылығы - Тутанхамонның қабірінен алынған артефактілер коллекциясы, оның ішінде перғауынның алтын өлім маскасы да бар, 5 мыңнан астам зат бар. Келушілер сонымен қатар шеберхананың үлкен терезелері арқылы қалпына келтіру жұмыстарын бақылай алады, онда қазіргі уақытта Гизаның Ұлы пирамидасының маңынан табылған 4500 жылдық перғауынның қайығы қалпына келтіріліп жатыр.
Мысырдағы жаңа мұражайды жоспарлау және салу жұмыстарына 20 жылдан астам уақыт кетті. Жапонияның қаржылық және техникалық қолдауымен аяқталған жоба аймақтық қақтығыстарға, саяси тұрақсыздыққа және COVID-19 пандемиясына байланысты бірнеше рет кейінге қалдырылды. Мұражайдың бір бөлігі 2024 жылдың қазан айынан бастап тестілік режимде жұмыс істеп келеді және ол 4 қарашада келушілер үшін толық ашылады.
