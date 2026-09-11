2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан жеңіл атлетика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарында ел намысын қорғайтын спортшылардың тізімін жариялады.
Қорытынды тізімге 30 спортшы енді.
Ерлер
- Георгий Шейко (марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
- Шадрак Кимутаи (марафон);
- Иван Иванов (ядро серпу);
- Алексей Хлыстов (найза лақтыру);
- Давид Ефремов (110 м кедергілер арқылы жүгіру);
- Максим Фроловский (5000 м жүгіру, 10 000 м жүгіру);
- Андрей Соколов (400 м жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);
- Михаил Литвин (аралас 4×400 м эстафета);
- Эльнор Мухитдинов (400 м жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);
- Вячеслав Земс (400 м кедергілер арқылы жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);
- Ефим Тарасов (аралас 4×400 м эстафета).
Әйелдер
- Ясмина Тоқсанбаева (марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
- Кристина Морозова (жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
- Эльмира Калимуллина (жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
- Нора Джеруто (3000 м кедергілер арқылы жүгіру, 5000 м жүгіру);
- Дейзи Джепкемей (5000 м жүгіру, 10 000 м жүгіру);
- Аделина Земс (400 м кедергілер арқылы жүгіру, 4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
- Мария Шувалова (400 м кедергілер арқылы жүгіру, 4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
- Александра Залюбовская (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
- Аяна Болатбекқызы (800 м жүгіру, 1500 м жүгіру);
- Надежда Дубовицкая (биіктікке секіру);
- Кристина Овчинникова (биіктікке секіру);
- Мария Ефремова (үш қарғып секіру);
- Анастасия Рыпакова (ұзындыққа секіру);
- Полина Иванова (сырықпен секіру);
- Анна Черкашина (сырықпен секіру);
- Алина Чистякова (жетісайыс);
- Софья Киденко (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
- Анна Шумило (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
- Милана Зубарева (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета).
Айта кетейік, Азиадада жеңіл атлетика жарыстары 24-29 қыркүйек аралығында Нагояда (Жапония) өтеді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан гимнастика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялаған еді.