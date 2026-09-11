KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан жеңіл атлетика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарында ел намысын қорғайтын спортшылардың тізімін жариялады.

    2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды
    Фото: ҚР ҰОК

    Қорытынды тізімге 30 спортшы енді.

    Ерлер

    • Георгий Шейко (марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
    • Шадрак Кимутаи (марафон);
    • Иван Иванов (ядро серпу);
    • Алексей Хлыстов (найза лақтыру);
    • Давид Ефремов (110 м кедергілер арқылы жүгіру);
    • Максим Фроловский (5000 м жүгіру, 10 000 м жүгіру);
    • Андрей Соколов (400 м жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);
    • Михаил Литвин (аралас 4×400 м эстафета);
    • Эльнор Мухитдинов (400 м жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);
    • Вячеслав Земс (400 м кедергілер арқылы жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);
    • Ефим Тарасов (аралас 4×400 м эстафета).

    Әйелдер

    • Ясмина Тоқсанбаева (марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
    • Кристина Морозова (жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
    • Эльмира Калимуллина (жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);
    • Нора Джеруто (3000 м кедергілер арқылы жүгіру, 5000 м жүгіру);
    • Дейзи Джепкемей (5000 м жүгіру, 10 000 м жүгіру);
    • Аделина Земс (400 м кедергілер арқылы жүгіру, 4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
    • Мария Шувалова (400 м кедергілер арқылы жүгіру, 4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
    • Александра Залюбовская (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
    • Аяна Болатбекқызы (800 м жүгіру, 1500 м жүгіру);
    • Надежда Дубовицкая (биіктікке секіру);
    • Кристина Овчинникова (биіктікке секіру);
    • Мария Ефремова (үш қарғып секіру);
    • Анастасия Рыпакова (ұзындыққа секіру);
    • Полина Иванова (сырықпен секіру);
    • Анна Черкашина (сырықпен секіру);
    • Алина Чистякова (жетісайыс);
    • Софья Киденко (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
    • Анна Шумило (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);
    • Милана Зубарева (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета).

    Айта кетейік, Азиадада жеңіл атлетика жарыстары 24-29 қыркүйек аралығында Нагояда (Жапония) өтеді.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан гимнастика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялаған еді.

    Азиада Спорт Жеңіл атлетика
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар