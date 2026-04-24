Бокстан әлем чемпионы Қазақстанда басшылық қызметке тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Әйелдер арасындағы Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы спортшысы Дина Жоламан Ақмола облысында спорт мектебінің басшысы болды.
Дина Жоламан ұзақ уақыт бойы 54 кг салмақ дәрежесінде Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі саналды. 2016 жылы ол әлем чемпионы атанды, ал 2022 жылы әлем чемпионатының қола медалін жеңіп алды.
Дегенмен Динаның Олимпиада тұғырына көтерілуі сәтсіз болды — оның салмақ дәрежесі тек 2024 жылы Олимпиадалық бағдарламаға енді, бірақ ол кезде спортшының жасы 31-де еді және жинақталған шаршау мен ескі жарақаттар оның Олимпиадаға іріктеуден өтуіне мүмкіндік бермеді.
Спорттық мансабын аяқтағаннан кейін Дина Жоламан спорт саласынан кетпегені белгілі болды. Ол Ақмола облысындағы туған жері Жақсы ауылына қайта оралды. Мұнда оған Жақсы ауданындағы мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің директоры қызметі сеніп тапсырылды.
Титулды спортшы үшін бұл осындай деңгейдегі алғашқы басшылық қызмет.
