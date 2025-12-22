KZ
    22 желтоқсанда еліміздегі қай жолдарда қозғалыс шектелді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    22 желтоқсанда еліміздегі қай жолдарда қозғалыс шектелді
    Фото: КазАвтоЖол

    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 22 желтоқсанда сағат 08:00-ден бастап Батыс Қазақстан облысында барлық көлік түрі үшін «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 273-393-шақырым аралығында (Жымпиты кенті – Барбастау кенті) қозғалыс жанданды.

    Қозғалысқа шектеу

    Тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.

    Жабық жолдар

    Ауа райының қолайсыздығына байланысты төмендегі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрі үшін қозғалыс шектелді.

    Алматы облысы

    • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 25-67-шақырымы (ақылы учаске – Қонаев қаласы);

    • «Алматы – Шелек – Қорғас» автожолының 24-136-шақырымы (ақылы учаске – Шелек ауылы).

    Жолдар шамамен 2025 жылғы 22 желтоқсанда сағат 11:00-де ашылады.

    Еске салайық, бұған дейін Қазгидромет 22 желтоқсанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялаған еді.

