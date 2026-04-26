26 сәуір. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 26 сәуір күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
62 жыл бұрын (1964) советтік және қазақстандық боксшы, 1984 жылы КСРО Олимпиада құрама командасының мүшесі, КСРО халықаралық дәрежедегі спорт шебері (1984), Қазақ КСР спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, еңбек сіңірген спорт жаттықтырушысы Асылбек Сақтапбергенұлы ҚИЛЫМОВ дүниеге келді.
Ресейде дүниеге келген. КСРО бойынша жасөспірімдер арасындағы бокста чемпион атағын жеңіп алған. 1979 жылы Бельцы қаласында (Молдавия), 1980 жылы Қарағандыда, 1981 жылы Харьковте, 1981 жылы Каунаста (КСРО оқушыларының спартакиадасы), 1982 жылы Пенза қаласында өткен КСРО жасөспірімдері арасынан чемпион болады.1982 жылы бүкіл Еуропа аралық чемпионатта қола жүлдені жеңіп алады, Шверин қаласы (Германия), 1984 жылы Мәскеу қаласында өткен АҚШ-КСРО кездесулерінің чемпионы болды. 1984 жылы Ташкент қаласында КСРО чемпионы атанды. 1984 жылы Ярославльде өткен КСРО кубогының жеңімпазы. Екі рет күміс жүлде алған. Біріншісі Ереванда (1985ж), екіншісі Алматыда (1986 ж). Асылбек Сақтапбергенұлы боксқа он жылын арнаған (1977-1987 жж). Осы жылдар аралығында 216 кездесу өткізіп оның 186-ын жеңімпаз болып аяқтаған. 1982 жылы Англия тәжірибе алмасу мақсатында өздеріне шақыртады, контрактінің құны 1.5 млн (фунт.стерл).
1984 жылдың көрсеткіші бойынша Асылбек Қилымов Еуропаның ең үздік боксшысы, 75 келі салмақ дәрежесіне дейінгі әлем бойынша үшінші боксшысы атағына ие болған тұлға.
61 жыл бұрын (1965) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының басқарма төрағасы Ерік Әбенұлы БАЙЖҮНІСОВ дүниеге келді.
Алматы облысында дүниеге келген. Алматы мемлекеттік медициналық институтын (1988) хирург мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: Қапшағай қалалық ауруханасында тағылымдамадан өткен хирург (1988-1989); емханада хирург (1989-1994); Қапшағай қалалық ауруханасының бас дәрігерінің орынбасары (1994-1998); Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Орталық аудандық ауруханасының бас дәрігерінің экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары (1998-1999); Денсаулық сақтау, білім беру және спорт министрлігінің «Медициналық қызметтерге ақы төлеу орталығы» (МКО) мемлекеттік мекемесінің ұйымдастырушылық жұмыс бөлімінің бас маманы (1999); Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау агенттігінің «Денсаулық» мемлекеттік кәсіпорнының Денсаулық сақтауды басқару орталығының статистика, талдау және ақпараттық жүйелер бөлімі бастығының орынбасары (1999-2000); Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау агенттігінің «Денсаулық» мемлекеттік кәсіпорнының ұйымдастырушылық, кадрлық және құқықтық жұмыс бөлімінің бастығы (2000-2002); Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Әлеуметтік-мәдени даму бөлімінің бас сарапшысы (2002-2005); Алматы облысы Денсаулық сақтау департаменті бастығының медициналық жұмыс жөніндегі бірінші орынбасары (2005-2008); Солтүстік Қазақстан облысы Денсаулық сақтау департаментінің бастығы (2008-2010); Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі (2010-2014); «Денсаулық сақтауды дамытудың республикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры (2014-2015); «Астана қалалық денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы (2015-2017); Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басқарушы директоры, басқарма төрағасының орынбасары (2017-2020); Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ұлттық дәрі-дәрмектерді сараптау орталығының бас директоры (2020-2025).
Қазіргі лауазымын 2025 жылдың тамыз айынан бері атқарып келеді.
«Еуразиялық экономикалық одақты құруға қосқан үлесі үшін» 2-ші дәрежелі медальмен марапатталған (2015).
52 жыл бұрын (1974) «Nomad Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы Алмас Саятұлы МЫҢБАЕВ дүниеге келді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «құқықтану» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1999-2000 жылдары «KEGOC» АҚ вице-президенті, 2001-2002 жылдары «Қазақстан халық жинақ банкі» ААҚ аппараты төрағасының кеңесшісі, 2003-2004 жылдары ҚР Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігі төрағасының орынбасары, 2004-2006 жылдары «MTI Medical» ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы, 2007 жылы «Номад Иншуранс» СК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, директорлар кеңесінің төрағасы, 2011 жылдан бастап «Nomad Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болды.
36 жыл бұрын (1990) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Әлеуметтік-экономикалық саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары Олжас Әбдімомынұлы ЖҰМАҒҰЛОВ дүниеге келді.
Алматыда дүниеге келген.
Америка университетін, Лондон экономика мектебін және Лондон Корольдік колледжін бітірген.
Еңбек жолы: Қазақстан Республикасы Экономика және сауданы дамыту министрлігінде әртүрлі лауазымдарды атқарды (2013-2016); Министрдің кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Астана қаласы бойынша аумақтық инспекция басшысының орынбасары (2016-2018); Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің кеңесшісі (2018); Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарының кеңесшісі (2018-2019); Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесшісі (2019-2021); Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі кеңсесі басшысының орынбасары (2021-2026).
Қазіргі лауазымын 2026 жылдың қаңтарынан бері атқарып келеді.
126 жыл бұрын (1900-1973) қазақтың әйгілі жазушысы, ақыны Сәбит МҰҚАНОВ дүниеге келген.
Сәбит Мұқанов қазіргі Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы Жаманшұбар деген жерде туған. Сәбит жеті жасқа келгенде әкесі Мұқан, сегізге толғанда шешесі өледі де, Мұстафа деген ағасының қолында қалады. Жетімдіктің ауыр қасіретін тартқан Сәбит он жасынан бастап өз бетінше еңбек етеді. Өз бетінше ұмтылып, ауыл молдаларынан хат таниды, 15 жасында қисса, дастандар оқи алатын халге жетеді. Ол 1918 жылдың күзінде Омбы қаласындағы мұғалімдер курсына түсіп, онда бір жыл оқиды. Осы жылдары «Көңілім» (1917), «Зарығу» (1918), «Жоқшылыққа» (1918) өлеңдерін жазды. Білім ала жүріп, М. Жұмабаевқа хатшылық қызмет атқарды‚ оның педагогика тарихы курсынан оқыған лекцияларын қағазға түсірді. Көкшетау ревкомының төрағасы болып қызмет атқарады. 1920 жылы жаз айында Жұмабаевтың жетекшілігімен оқытушылар курсы қайта ашылып, күзге дейін сонда оқуын жалғастырды. 1921-1922 жылдары Петропавл қалалық партия комитетінде істейді. Осы тұста Сәбит Мұқановтың өлең, мақалалары «Еңбекші қазақ», «Жас қайрат», «Лениншіл жас» газеттері мен «Қызыл Қазақстан», «Әйел теңдігі» журналдарында жиі басылды.
С.Мұқанов жиырмасыншы жылдары бірнеше ұсақ өлеңдермен бірге, «Жетім қыз күйі», «Тұлпар жорығы», «Балбөпе», «Батырақ», «Октябрьдің өткелдері», «Қанды көл», «Құланның құны» дейтін поэмалары мен «Сұлушаш» романын жазды. 1922 жылы Орынбордағы рабфакқа (жұмысшылар факультетіне) түсіп, оны 1926 жылы бітіреді. Баспасөз орындарында қызмет атқарды: Республикалық «Еңбекші қазақ» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің бөлімін басқарды, Қазақстан Мемлекеттік баспасының бас редакторы (1926-1928) болды. 1928 жылы Ленинград (қазіргі Санкт-Петербург) университетінің филология факультетіне оқуға түсіп‚ аз уақыттан соң отбасы жағдайына байланысты Петропавл қаласына келіп‚ «Кеңес ауылы» газетінің редакторы және жазушылар бөлімінің жетекшісі болды. 1930 жылы жергілікті ақын-жазушылар шығармалары негізінде «Жарыс» атты альманах шығарды. 1932 жылы Мәскеудегі Қызыл профессорлар институтының әдебиет бөліміне түсіп, оны 1935 жылы бітіреді. 1935 жылы республикалық «Кеңес ауылы», «Қазақ әдебиеті» газеттерінің редакторы қызметін атқарды. Қазақстан Жазушылар одағын (1936-1937, 1943-1951) басқарды‚ ҚазПИ-де (1937-1941, қазіргі ҚазҰПУ) профессор болып, қазақ әдебиетінен дәріс береді. Сәбит әр алуан қызметтер арқауымен қатар түрлі жанрда жаңа шығармаларын жариялады. Поэзияда: «Колхозды ауыл осындай», «Майға сәлем», «Сөз-советтік армия»; драматургияда: «Күрес күндерінде» (1938), «Алтын астық» (1939); прозада: «Жұмбақ жалау» (1938), «Менің мектептерім» (1940), «Балуан Шолақ» (1941) секілді шығармалар осы жылдардың жемісі. «Сырдария», «Тыңда туған байлық», «Мөлдір махаббат», «Есею жылдары» атты романдары мен «Саяхаттар» (1945), «Туған жердің тыңында» (1955), «Адам Атаның шоқысында», «Алыптың адамдары» тәрізді очерктерін жазды. Екі рет Еңбек Қызыл Ту орденімен, Ленин орденімен марапатталды.
94 жыл бұрын (1932-2021) танымал совет және Қазақстан мүсіншісі, Қазақ КСР еңбек сіңірген сәулетшісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасы Елтаңбасы авторларының бірі Шота (Шот-Аман) Ыдырысұлы УӘЛИХАНОВ дүниеге келді.
Солтүстік Қазақстан облысында туған. Мәскеу сәулет институтын бітірген. Белгілі қазақ мүсіншісі, ҚР еңбек сіңірген сәулетшісі, Мемлекеттк сыйлықтың лауреаты. Республикалық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамының төрағасы, Алматыдағы Тәуелсіздік монументі авторлары шығармашылық тобының жетекшісі, Шоқан Уәлихановқа, Тоқаш Бокинге, Астанадағы Кенесары ханға, Семейдегі Шәкәрімге орнатылған ескерткіштердің авторы.