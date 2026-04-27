27 сәуір. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 27 сәуірге арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1994 жылы Алматыда Абылай хан қоры ұйымдастырылды. Қордың төрағасы болып Шота Уәлиханов сайланды.
1996 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының Президенттері Каспий теңізі бойынша бірлескен мәлімдемеге қол қойды, онда Қазақстанның Каспийдің мұнай-газ ресурстарын барлау және игеру жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығы танылады және Ресейдің осы саладағы ынтымақтастыққа дайындығы көрсетілген.
2000 жылы Алматыда Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия экономикасына арналған Арнайы бағдарламасының (СПЕКА) тұсаукесері өтті. Оған Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, БҰҰ Еуропалық Экономикалық комиссиясы және БҰҰ-ның Экономикалық және әлеуметтік комиссиясының делегациялары қатысты. Азия және Тынық мұхиты елдері қатысты.
Іс-шараның негізгі мақсаты – Орталық Азия мемлекеттерінің экономикалық даму қарқынын жеделдету және Еуропа мен Азия экономикаларына интеграциялау үшін өзара іс-қимылды нығайту.
2010 жылы Астанада "Көрме" орталығында ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің білім беру жүйесі мұғалімдерінің, қызметкерлерінің I съезі өтті, оған Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстанның білім беру жүйесінің 500 үздік қызметкері қатысты.
2011 жылы Түркітілдес мемлекеттер Парламенттік Ассамблеясы Кеңесінің (Түркия ПА) отырысында Түрік ПА төрағалығы Әзербайжан Республикасынан Қазақстан Республикасына берілді. ҚР Парламенті Мәжілісінің төрағасы Оқтай Асадов өкілеттіктерін Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы Орал Мұхамеджановқа берді.
2015 жылы Қазақстанда алғаш рет Халықаралық футбол және достық күні атап өтілді. Осыған орай Алматыдағы орталық стадионда "достыққа арналған Футбол" жобасының символы - Достық білезіктерімен алмасудың салтанатты рәсімі өтті. Олар бастама принциптерін, ең маңызды іргелі адами құндылықтарды - достық, бейбітшілік, денсаулық, Жеңіс, адалдық, теңдік, әділдік және дәстүрлерді бейнелейді. Білезік жасыл және көк түстердің екі қарапайым жіптерінен тұрады: Жасыл әркімге қол жетімді футбол алаңын, ал көк түстің үстіндегі бейбіт аспанды білдіреді.
2017 жылы Қазақстанда І және ІІ дәрежелі "Ел қорғаны" ("Отан қорғаушы") жаңа медальдары тағайындалды. І дәрежелі "Ел қорғаны" медалімен Қарулы Күштердің офицерлік құрамы және Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілетін, әскери қауіпсіздігін нығайтуға елеулі үлес қосқан Қазақстан Республикасының азаматтары; II дәрежелі "Ел қорғаны" медалімен – ҚР Қарулы Күштері сержанттық және солдаттық құрамдарының әскери қызметшілері марапатталады.
2017 жылы ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев "Үркер"баспа, радио және интернет - журналистика саласындағы бірінші ұлттық сыйлықтың құрылғанын жариялады.
Ұлттық сыйлықты ұйымдастыру мен өткізудің мақсаты-Баспа, радио және интернет-журналистика саласындағы талантты журналистер мен шығармашылық ұжымдарды анықтау, олардың кәсіби журналистиканы дамытуға қосқан үлесін мойындау және олардың шығармашылығына көпшіліктің назарын аудару.
2018 жылы ЭКСПО іскерлік орталығының аумағында жасыл технологиялар саласындағы зәкірлік бастамалардың бірі болып табылатын халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы құрылды.
Миссиясы-экономиканың бәсекеге қабілеттілігін, халықтың өмір сүру сапасын арттыру және қоршаған ортаға теріс әсерді азайту үшін жасыл технологияларды ілгерілету және бизнесті қолдау.
2020 жылы Қазақстанда қазақстандық экспорттаушы кәсіпорындарға qaztrade акселератор көмегінің арнайы бағдарламасы іске қосылды, ол сатып алушыларды іздеуге және келісімшарттар жасасуға дейін өткізу нарықтарын іздеуге көмектесетін болады.
2021 жылы "Ұлы тұлғалар мұрасы" сериясы аясында татар халқының классикалық ақыны Ғабдулла Тоқайдың туғанына 135 жыл толуына орай "Ғабдулла Тоқай және түркі әлемі" атты халықаралық конференция өтті.
"Біз татар халқының ұлы ұлдары Юсуп Акчура мен Шигабутдин Маржанимен бірге" түркі әлемінің көрнекті тұлғалары " жобасына Тукайдың есімін қостық. Тукайдың мерейтойы - Татарстанның бауырлас халқы үшін ғана емес, барлық түркі халықтары үшін де маңызды оқиға", - деді Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі.
2022 жылы Көкшетау университетінің мерейтойы аясында. 60 жасқа толған Ш. Уәлиханова Халықаралық ғарыш станциясына (ХҒС) университеттің вымпелі жіберілді.
Ғарышкерлердің қолтаңбасы бар вымпельде ғарышта болғандығын көрсететін халықаралық ғарыш станциясының арнайы мөрі қойылған. Бұл мөр Халықаралық ғарыш станциясының бортында және ешқашан жерде пайда болмайды. Оның мөрі объектінің шынымен ғарышқа барғанының дәлелі.
2024 жылы ҚХР-ға ресми сапары аясында ҚР Парламенті Мәжілісінің Төрағасы Ерлан Қошанов Үрімжі қаласында болып, онда Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы Қытай Коммунистік партиясы комитетінің хатшысы Ма Синжуймен кездесті. «Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жақын арада Үрімжіде QazTrade сауда кеңсесі ашылады. Бұл бізге сауда ынтымақтастығы үшін жаңа тауашаларды ашуға мүмкіндік береді», - деп атап өтті Мәжіліс Төрағасы.