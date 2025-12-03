3 желтоқсанда ауа райы күрт өзгереді: синоптиктер ескерту жасады
АСТАНА.KAZINFORM - Қазгидромет 3 желтоқсанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялады.
Синоптиктердің болжамы бойынша, республиканың кей өңірлерінде жел күшейіп, тұман түседі, жауын-шашын болады.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі.
Қарағанды облысының батысында, шығысында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында көктайғақ болады. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі. Қарағандыда 3 желтоқсанда күннің екінші жартысында көктайғақ болады.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман болады.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ, Оралда түнде және таңертең тұман, көктайғақ болады.
Маңғыстау облысының солтүстік-батысында, орталығында тұман түседі.
Жамбыл облысында кей уақыттарда тұман болады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батыс желіне ауысады. Таразда 3-4 желтоқсанда кей уақыттарда тұман түседі.
Астанада тұман болады.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман, көктайғақ болады. Ақтөбеде 3 желтоқсанда тұман түседі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында көктайғақ болады. Қостанайда көктайғақ, тұман болады.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі.
Абай облысының батысында, солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ болады. Түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман болады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ болады. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі. Петропавлда тұман болады.
Павлодар облысының оңтүстігінде, батысында көктайғақ, тұман болады. Павлодарда тұман түседі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ болады. Көкшетауда тұман түседі.
Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ болады. Қызылордада кей уақытта тұман түседі.
Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында тұман түседі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Талдықорғанда түнде және таңертең тұман болады.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі. Түркістанда да түнде және таңертең тұман болады.
Синоптиктер Астанаға не себепті қар жаумай тұрғанын түсіндірген еді.