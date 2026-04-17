4 мыңнан аса тегін препарат сатылған: ДСМ тексеріс нәтижелерін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігі тегін дәрі-дәрмектер айналымында заңбұзушылықтарды әшкереледі.
Денсаулық сақтау министрлігі 2024 жылғы 1 шілдеден бастап дәрілік заттардың айналымын таңбалау жүйесін пайдалана отырып талдау жүргізді. «Таңбаланған тауарлардың электрондық құжат айналымы орталығы» аналитикалық платформасының деректеріне сәйкес, бүкіл ел бойынша дәріхана ұйымдарында мемлекет кепілдік берген тегін медициналық көмектің көлемі (ТМККК) шеңберінде қамтамасыз етуге арналған 4114 препараттың сатылғаны анықталды.
— 74 нысанға жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 31 нысан әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұлдардың жалпы сомасы 12,3 млн теңгені құрады, 43 ұйымға бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым берілді, — делінген хабарламада.
Науқастарға ТМККК аясында берілген дәрілердің заңсыз сатылу фактілері анықталды. Бірқатар жағдайда медициналық ұйымдар арқылы берілген препараттар дәріхана желілеріне түскені белгілі болды.
Анықталған позициялар арасында инфузияға арналған натрий хлориді мен глюкоза ерітінділері, кейбір антибиотиктер және созылмалы ауруларды емдеуге арналған препараттар бар.
«Цифрлық экономиканы дамыту орталығы» ЖШС ақпараты бойынша, таңбалау кодтарын пайдалануда жүйелі бұзушылықтар тіркелген: 35 537 қайта шығару жағдайы, әртүрлі қатысушылардың бір кодты 480 752 рет пайдалануы анықталған, сондай-ақ 1140 нысан 15 614 кодты қайтадан айналымнан шығарғаны белгілі болды.
Министрлік мәліметінше, анықталған фактілер бойынша материалдар Қаржылық мониторинг агенттігіне және Ұлттық қауіпсіздік комитеті Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жіберілді. Қосымша тексерулер жүргізіліп жатыр, осы бағыттағы жұмыс жалғасады.
Осыған дейін елде 400-ден астам жаңа дәрі-дәрмек өндірілетінін жаздық.