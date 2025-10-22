Үкімет құны $1,5 млрд құнды қағазды халықаралық капитал нарығына шығарды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі айналым мерзімі 5 жыл болатын 1,5 млрд доллар көлеміндегі егеменді еурооблигацияларды халықаралық капитал нарығына сәтті шығарды.
Ведомство мәліметінше, жаһандық инвесторлардың тарапынан бұған жоғары қызығушылық байқалып, түпкілікті кіріс деңгейі 4,412% көлемінде және АҚШ қазынашылық облигацияларына спрэд 85 базистік тармақ мөлшерінде болды — Қазақстанның еурооблигациялар нарығына қатысқан кезеңіндегі ең төменгі көрсеткіш.
Өтінімдер кітабы 4,4 млрд доллардан асып, бұл сұраныстың ұсыныстан едәуір артуын қамтамасыз ету мен мәміленің баға өлшемшарттарын оңтайландыруға мүмкіндік берді.
Бағалы қағаздардың шығарылымына Еуропа мен АҚШ-тың көптеген ауқымды институционалды инвесторы қатысып, сондай-ақ бұған дейін Қазақстанның егеменді борышын орналастырылуға қатыспаған жаңа қатысушыларды қоса алғанда, Азия мен Таяу Шығыстан келген инвесторлардың рекордтық көрсеткіші тіркелді.
Салыстырмалы түрде белгіленген кіріс мөлшері инвестициялық рейтингі бар елдер шығарған 5 жылдық егеменді еурооблигациялардың ішіндегі ең төменгісі болып саналады және 2025 жылы Шығыс Еуропа, Африка және Таяу Шығыс аймағындағы елдер арасында ең төмен болып, тек Кувейттен (рейтингі A+) ғана қалыс қалды.
Бұған қоса айқындалған табыс мөлшері Польша, Қатар және Сауд Арабиясы сияқты егеменді рейтингі жоғары елдердің ұқсас шығарылымдарының табыс деңгейінен төмен болды. Бұл жаһандық инвестициялық қауымдастықтың жоғары сенімін көрсетіп отыр.
Инвесторлардың сенімін нығайтуға әсер еткен елеулі факторлар – бірізді іске асырылып жатқан фискалды және салық реформалары, сондай-ақ Мемлекет басшысының бастамасы бойынша жүргізіліп жатқан ауқымды саяси өзгерістер.
Бұл шаралар Қазақстанның инвестициялық климатына халықаралық аренада оң әсерін тигізді.
Еурооблигациялар Лондон қор биржасында, «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында және Қазақстан қор биржасында листингіден өтеді.