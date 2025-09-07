7 қыркүйектегі доллар, еуро және рубль құны қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астанадағы, Алматыдағы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамы жарияланды.
Kurs.kz мәліметінше, Алматыдағы орташа бағам: • доллар: сатып алу – 538,48 теңге, сату – 540,63 теңге; • еуро: сатып алу – 628,49 теңге, сату – 633,29 теңге; • рубль: 6,49–6,60 теңге аралығында.
Астанада: • доллар: сатып алу – 535,05 теңге, сату – 540,00 теңге; • еуро: сатып алу – 623,97 теңге, сату – 633,93 теңге; • рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,65 теңге.
Шымкентте: • доллар: сатып алу – 536,60 теңге, сату – 539,65 теңге; • еуро: сатып алу – 625,90 теңге, сату – 630,30 теңге; • рубль: сатып алу – 6,56 теңге, сату – 6,63 теңге.
Ресми бағам (демалыс күндеріне): • 1 доллар – 537,91 теңге, • 1 еуро – 628,87 теңге, • 1 рубль – 6,6 теңге.
Еске салайық, 5 қыркүйектегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 537,91 теңге болып, 2,11 теңге арзандады.