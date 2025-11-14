KZ
    16:39, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Әбу-Даби эксклюзивті шоколадын таныстырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Әбу-Дабиде эксклюзивті шоколад таныстырылды. Бұл – былтыр Дубайда жасалып, әлемдік хитке айналған десерттің үлгісімен жасалған жаңа өнім.

    Вслед за Дубаем: в Абу-Даби представили собственный эксклюзивный шоколад
    Фото: Instagram/@chefnouel

    Атақты кондитер Nouel Catis дайындаған шоколад Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы — Әбу-Дабидің құрметіне аталған.

    Дубай шоколадтарынан шабыт алып, кейін шеф-кондитер өз мансабының маңызды кезеңі басталған қала — Әбу-Дабиге қайта оралуды жөн көріпті.

    Оның айтуынша, ол бұл қалада жеті-сегіз жыл өмір сүрген және оны әлдеқашан өзінің екінші үйі ретінде қабылдайды.

    Time Out Abu Dhabi жазғандай, шоколадтың дәмі пахлава мен тұздалған карамельдің үйлесімін береді, ал бір данасының бағасы – 105 дирхам.

    Десерттің құрамы үш негізгі ингредиентке негізделген:

    Шафран мен кардамон — өңірде кең қолданылатын хош иісті дәмдеуіштер;

    Тахина мен құрма — жергілікті гастрономиялық дәстүрлерден тамыр тартатын ингредиенттер;

    Ностальгиялық қытырлақ — ерекше пішін үшін ұсақталған печенье.

    Барлық қоспа қалың тұзды карамель қабатымен қапталып, үстіне 24 караттық алтын үлпектері себілген.

    Айта кетейік, бұған дейін «Дубай шоколадын» сатамын деп жұртты алдаған астаналық 3 жылға сотталып кеткенін жазған едік.

     

    БАӘ Әлем Азық-түлік Қоғам
    Зарина Туғанбаева
    Автор
