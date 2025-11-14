Әбу-Даби эксклюзивті шоколадын таныстырды
АСТАНА. KAZINFORM — Әбу-Дабиде эксклюзивті шоколад таныстырылды. Бұл – былтыр Дубайда жасалып, әлемдік хитке айналған десерттің үлгісімен жасалған жаңа өнім.
Атақты кондитер Nouel Catis дайындаған шоколад Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы — Әбу-Дабидің құрметіне аталған.
Дубай шоколадтарынан шабыт алып, кейін шеф-кондитер өз мансабының маңызды кезеңі басталған қала — Әбу-Дабиге қайта оралуды жөн көріпті.
Оның айтуынша, ол бұл қалада жеті-сегіз жыл өмір сүрген және оны әлдеқашан өзінің екінші үйі ретінде қабылдайды.
Time Out Abu Dhabi жазғандай, шоколадтың дәмі пахлава мен тұздалған карамельдің үйлесімін береді, ал бір данасының бағасы – 105 дирхам.
Десерттің құрамы үш негізгі ингредиентке негізделген:
Шафран мен кардамон — өңірде кең қолданылатын хош иісті дәмдеуіштер;
Тахина мен құрма — жергілікті гастрономиялық дәстүрлерден тамыр тартатын ингредиенттер;
Ностальгиялық қытырлақ — ерекше пішін үшін ұсақталған печенье.
Барлық қоспа қалың тұзды карамель қабатымен қапталып, үстіне 24 караттық алтын үлпектері себілген.
Айта кетейік, бұған дейін «Дубай шоколадын» сатамын деп жұртты алдаған астаналық 3 жылға сотталып кеткенін жазған едік.