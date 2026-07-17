KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Шортанды ауданы аумағында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының қызметін тоқтатты.

    алтын
    Фото: pixabay

    Ведомствоның мәліметінше, жедел-іздестіру шаралары барысында құрамында алтыны бар кенді өңдеуге және бағалы металдарды бөліп алуға арналған жасырын цех анықталды.

    — Кенді ұсақтауға және балқытуға арналған жабдық, салмағы 446 грамм алтын құймасы, 4 тонна алтын құрамды материал, 6 келі сынап, сондай-ақ 2 млн теңгеден астам және 8 мың АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражат тәркіленді, — делінген хабарламада.

    Тінту барысында қару мен оқ-дәрілер табылды.

    Қазіргі уақытта заңсыз қызметке қатысы бар барлық тұлға, сондай-ақ заңсыз өндірілген бағалы металдардың көлемі анықталып жатыр.

    Ұйымдастырушы қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр.

    Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада дүкендер мен дәмханаларға қауіпті ет жеткізген жасырын цех анықталғанын хабарлағанбыз.



    Алтын ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Қару-жарақ
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар