    18:53, 02 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола облысында күннің бұзылуына байланысты жолда көлік қозғалысына шектеу енгізілді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның баспасөз қызметі.

    жол жөндеу
    Фото: Ақтөбе облысының әкімдігі

    -Ақмола облысында күннің бұзылуына байланысты 2 қараша сағат 19:00-ден бастап республикалық маңызы бар «KAZ02 Астана – Көкшетау (айналма жол) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті)» автожолының 180–243 шақырым аралығында көліктің барлық түрлері үшін жылдамдық шектеуі 140 км/сағ-тан 110 км/сағ-қа дейін төмендетіледі,-делінген хабарламада.

    Жылдамдық режимін 2025 жылғы 3 қараша күні сағат 09:00-де қайта қалпына келтіру жоспарланып отыр. Бұл ауа райының тұрақтануына және қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуіне байланысты жүзеге асырылады.

    Осыған дейін «ҚазАвтоЖол» жүргізушілерге ауа райына байланысты ескерту жасаған болатын.

     

