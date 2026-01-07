АҚШ екі мұнай танкерін құрықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Олардың бірі — ресейлік «Маринера» мұнай танкері. Оған АҚШ Әскери-теңіз күштері мінген, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Ресей Федерациясы Көлік министрлігінің мәліметінше, «Маринера» кемесіне ашық теңізде АҚШ Әскери-теңіз күштері мінген, содан кейін кемемен байланыс үзілген.
«Маринера» кемесі 24 желтоқсанда Ресей Федерациясының мемлекеттік туы астында жүзуге уақытша рұқсат алған.
Кейінірек ВВС-дің хабарлауынша, АҚШ-тың Оңтүстік қолбасшылығы Кариб теңізі суларында «көлеңкелі флотқа» тиесілі тағы бір «Sophia» танкерінің ұсталғанын мәлімдеген. Әскери күштердің айтуынша, бұл кеме ешбір мемлекеттің азаматтығына (туына) ие болмаған.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk
Бұдан бұрын АҚШ Венесуэланың мұнай тасымалдайтын 6 компаниясына санкция салғаны хабарланды.