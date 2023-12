АҚШ-та Grammy музыкалық сыйлығына номинанттар аталды

НЬЮ ЙОРК. ҚазАқпарат – Үміткерлер барлығы 91 номинация бойынша ұсынылған, деп хабарлайды ҚазАқпарат ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Тізімнің алғашқы орнында 9 категория бойынша ұсынылған Бейонсе тұр. Кендрик Ламар – сегіз, Адель жеті санат бойынша ұсынылды.

65-ші Грэмми марапаттау рәсімі 2023 жылдың 5 ақпанында Лос-Анджелесте (Калифорния) өтеді.

«Жыл жазбасы»

• ABBA - Don't Shut Me Down

• Адель - Easy On Me

• Бейонсе - BREAK MY SOUL

• Мэри Джей Блайдж - Good Morning Gorgeous

• Брэнди Карлайл - You And Me On The Rock

• Доджа Кэт - Woman

• Лиззо - About Damn Time

• Стив Лейси - Bad Habit

• Кендрик Ламар - The Heart Part 5

• Гарри Стайлс - As It Was

•

«Жыл альбомы»

• ABBA - Voyage

• Адель - 30

• Бейонсе - RENAISSANCE

• Мэри Джей Блайдж - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

• Брэнди Карлайл - In These Silent Days

• Кендрик Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers

• Лиззо - Harry's House

• Гарри Стайлс - Special

• Бэд Банни - Un Verano Sin Ti

• Coldplay - Music Of The Spheres.

Еске салайық, қазақстандық Иманбек Зейкеновтің (Imanbek) әнші Saint Jhn-ның «Roses» композициясына жазған ремиксі 2021 жылы Grammy музыкалық сыйлығын жеңіп алған болатын.

Фото: tass.ru