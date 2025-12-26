АҚШ тұрғыны 1,8 миллиард долларлық джекпот ұтып алды
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ-тың Арканзас штатының тұрғыны Рождество қарсаңында 1,8 миллиард долларлық Powerball джекпотын ұтып алды. Бұл АҚШ-тағы ең ірі лотерея ұтыстарының бірі, деп хабарлайды Sky News.
Powerball веб-сайтының мәліметі бойынша, бұл АҚШ-тағы екінші ірі лотерея ұтысы және 2025 жылғы ең ірі Powerball ұтысы.
Powerball билетінің құны 2 доллар.
Жеңімпаздың аты-жөні әлі жарияланған жоқ. Олар 29 жыл ішінде аннуитет ретінде 1,8 миллиард доллар төлеуді немесе салықтарды есептемегенде шамамен 834,9 миллион доллар көлеміндегі біржолғы қолма-қол ақшалай төлемді таңдай алады.
Алдыңғы Powerball джекпотын 6 қыркүйекте Миссури мен Техастан келген екі билет иесі ұтып алды, олар 1,787 миллиард долларлық жүлдені бөлісті.
Джекпот бұған дейін 2011 жылы Рождество қарсаңында бір рет және Рождество күні төрт рет ұтып алынған болатын.
АҚШ тарихындағы ең ірі Powerball сыйлығы – 2022 жылы Калифорнияда жеңіп алынған 2,04 миллиард долларлық Powerball джекпоты. Жеңімпаз 1 миллиард долларға жуық ақша алған Калифорния тұрғыны Эдвин Кастро болды.
Ірі джекпоттар әдетте билеттер сатылымын арттырады, бұл білім беруді және басқа да мемлекеттік шығындарды қолдауға пайдаланылатын мемлекеттік лотерея қорларының кірісін арттырады.
Бұған дейін калифорниялық бақытты ойыншы 1,73 миллиард долларлық джекпот ұтып алғаны туралы хабарланған болатын.