Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
– доллар: сатып алу - 530,97 теңге, сату - 533,09 теңге;
– еуро: сатып алу - 614,16 теңге, сату - 618,68 теңге;
– рубль 6,50 - 6,63 теңге аралығында саудаланады.
– юань 75,19 - 77,92 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
– доллар 529,53 теңгеден сатып алынады, 535,52 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 612,70 теңге, сату - 619,70 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,65 теңге.
– юань 75,80 теңгеден сатып алынады, 79,51 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 30 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,11 теңгеге қымбаттап, 530,07 теңге болды.