    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    – доллар: сатып алу - 530,97 теңге, сату - 533,09 теңге;

    – еуро: сатып алу - 614,16 теңге, сату - 618,68 теңге;

    – рубль 6,50 - 6,63 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 75,19 - 77,92 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    – доллар 529,53 теңгеден сатып алынады, 535,52 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 612,70 теңге, сату - 619,70 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,65 теңге.

    – юань 75,80 теңгеден сатып алынады, 79,51 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 30 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,11 теңгеге қымбаттап, 530,07 теңге болды.

