Әлемдік БАҚ-тағы Қазақстан: Германияда ұсталған қазақстандық, Байқоңыр, уран өндірісі, туризм және цифрландыру
АСТАНА. KAZINFORM – Германиядағы тыңшылық дауы, мұнай транзиті, Қазақстан-Әзербайжан туризм жобасы, Байқоңырдың рөлі, жасанды интеллектіні енгізу. Бұл аптада әлемдік БАҚ Қазақстан туралы осы тақырыптарды қаузаған материалдар жариялады.
Al Jazeera: Германияда ұсталған Қазақстан азаматы
- Германия билігі Берлинде Қазақстан азаматын Ресейдің пайдасына тыңшылық жасады деген күдікпен қамауға алды, – деп хабарлайды Al Jazeera.
Басылымның жазуынша, «Сергей К.» деп аталған азамат Ресей барлау қызметімен ұзақ уақыт байланыста болған. Ол Украинаға қатысты Германияның әскери көмегі туралы ақпарат жинап, НАТО нысандары жөнінде мәліметтер жіберген деп айыпталып отыр.
Материалда бұл іс Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін күшейген тыңшылық әрекеттерінің жалғасы ретінде қарастырылады.
Deutsche Welle: Қазақстан экспорттайтын мұнай маршрутының өзгеруі Германия зауыттарына қалай әсер етеді
- Ресей 2026 жылдың мамырынан бастап Қазақстан мұнайының Германияға «Дружба» құбыры арқылы транзитін тоқтатуды жоспарлап отыр, – деп жазады Deutsche Welle.
Материалда бұл шешім Германиядағы ірі мұнай өңдеу зауытына әсер ететіні және Еуропа үшін қосымша логистикалық қиындықтар туғызуы мүмкін екені айтылған.
- Қысқа мерзімде мұнай тапшылығы болмайды, бірақ жеткізудің құны қымбаттауы мүмкін, - деп атап өтеді сарапшылар.
Ресей аумағы арқылы Қазақстаннан Германияға импортталып келген мұнай тақырыбын Bloomberg тарқатып жазды.
Мұнда да Schwedt refinery мұнай өңдеу зауытының төңірегіндегі ахуал Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі үшін маңызды мәселеге айналып отырғаны айтылған.
Bloomberg-тің жазуынша, Кеңес дәуірінде Ресей мұнайын өңдеуге бейімделіп салынған бұл кәсіпорын кейінгі жылдары балама шикізат көздерін іздеуге мәжбүр болған. 2023 жылдан бастап Қазақстан мұнайы «Дружба» мұнай құбыры арқылы жеткізіліп келген еді. Ресей бұл транзиттің маршрутын өзгертетінін мәлімдегеннен кейін Германия жаңа жеткізу бағыттарын қарастыруға кіріскен.
- Schwedt зауыты Берлинді авиациялық және көлік отынымен қамтамасыз ететін негізгі нысандардың бірі саналады. Сондықтан оның тұрақты жұмысы тек Германия үшін ғана емес, көрші елдер, соның ішінде Чехия үшін де маңызды. Қазақстан биылғы алғашқы тоқсанда Германияға мұнай жеткізуді айтарлықтай арттырып, шамамен 730 мың тоннаға жеткізген еді.
Германия үшін Польша арқылы жеткізу уақытша шешім болуы мүмкін. Бірақ ұзақ мерзімде балама көздерді әртараптандыру басты міндетке айналмақ, - деп түйіндейді автор.
The Moscow Times (Reuters дерегі): Қазақстан уран өндірісін 9% арттырды
- Қазақстан 2026 жылдың бірінші тоқсанында уран өндіру көлемін 9%-ға арттырды, – деп хабарлайды The Moscow Times.
Материалда Kazatomprom деректеріне сүйене отырып, өндіріс көлемі 6 144 тоннаға жеткені айтылған. Жылдық жоспар 27 500-29 000 тонна деңгейінде сақталып отыр.
Бұл Қазақстанның жаһандық ядролық отын нарығындағы негізгі ойыншы ретіндегі позициясын нығайта түсетіні де айтылған.
Report.az: Қазақстан мен Әзербайжан бірлескен туристік компания құрады
- Қазақстан мен Әзербайжан бірлескен туристік компания құру туралы келісімге келді, - деп хабарлайды Report.az.
«ТурАн» атты жаңа туроператор екі ел арасындағы туристік ағынды арттыруға бағытталған. Жоба экотуризм, мәдени және емдік бағыттарды қамтиды.
Материалда бұл бастама өңірді біртұтас туристік бағыт ретінде ілгерілетуге ықпал ететіні айтылған.
Space.com: Байқоңырдан ХҒС-қа жүк жеткізілді
- Ресей «Прогресс-95» жүк кемесін Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырды, - деп жазады Space.com.
Кеме Халықаралық ғарыш станциясына шамамен 3 тонна жүк жеткізген. Материалда Байқоңырдың халықаралық ғарыш миссияларындағы маңызды рөлі атап өтіледі.
Xinhua: Қазақстан жасанды интеллект енгізуді жеделдетті
- Қазақстан экономиканың негізгі салаларында жасанды интеллект технологияларын енгізуді жеделдетіп жатыр, - деп хабарлайды Xinhua.
Материалға сүйенсек, AI жүйелер Қазақстанда энергетика, көлік, өнеркәсіп және мемлекеттік қызмет көрсету салаларында қолданылмақ. Бұл шешім тиімділікті арттырып, шығындарды азайтуға бағытталған.