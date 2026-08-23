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    Әлемнің 40-тан астам елінде Құрылтай депутаттарын сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Жапония мен Оңтүстік Кореядан кейін Қытай, Сингапур, Моңғолия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам және Индонезияда сайлау учаскелері өз жұмысын бастады. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі хабарлады. 

    Әлемнің 40-тан астам елінде Құрылтай депутаттарын сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр
    Фото: СІМ

    Дауыс беру процесі сондай-ақ Ресей, Үндістан, Әзербайжан, Армения, Грузия, Қырғызстан, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түрікменстан, Біріккен Араб Әмірліктері, Оман, Сауд Арабиясы, Түркия, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Грекия, Болгария, Румыния, Чехия, Польша, Хорватии, Нидерланд, Финляндия, Швеция, Норвегия, Молдова, Иордания, Қатар, Кипр, Ливан, Кувейтте және т. б. елдерде белсенді түрде жүріп жатыр.

    Әлемнің 40-тан астам елінде Құрылтай депутаттарын сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр
    Фото: СІМ
    Әлемнің 40-тан астам елінде Құрылтай депутаттарын сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр
    Фото: СІМ

    Көп ұзамай Еуропаның басқа елдеріндегі сайлау учаскелері де өз жұмысын бастайды.

    Әлемнің 40-тан астам елінде Құрылтай депутаттарын сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр
    Фото: СІМ

    Айта кетелік Бельгиядағы сайлау учаскесінде сайлаушылар шашу шашқаны туралы жазған едік

    Құрылтай ҚР СІМ Сайлау-2026
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар