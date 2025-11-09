22:20, 09 Қараша 2025 | GMT +5
VI Ислам Ынтымақтастығы ойындары: Аруна Жангелдина алғашқы алтынды жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан VI Ислам Ынтымақтастығы ойындарында қазақстандық дзюдошы Аруна Жангелдина алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Спорт комитеті.
Отандасымыз әйелдер арасындағы 78 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде үздік шығып, финалда Камерун елінің спортшысы Георгику Мунесті жеңді.
Айта кетейік, бұл жеңіс – Қазақстан құрамасының аталған ойындардағы алғашқы алтын медалі болды.
Бұған дейін Қазақстан құрамасынан екі дзюдошы Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шыққаны хабарланған болатын.