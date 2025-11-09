KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:20, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    VI Ислам Ынтымақтастығы ойындары: Аруна Жангелдина алғашқы алтынды жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан VI Ислам Ынтымақтастығы ойындарында қазақстандық дзюдошы Аруна Жангелдина алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Спорт комитеті.

    Аруна Жангелдина Ислам ынтымақтастығы ойындарының чемпионы атанды
    Фото: Нұрғали Жұмағазы/ҚР ҰОК

    Отандасымыз әйелдер арасындағы 78 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде үздік шығып, финалда Камерун елінің спортшысы Георгику Мунесті жеңді.

    Айта кетейік, бұл жеңіс – Қазақстан құрамасының аталған ойындардағы алғашқы алтын медалі болды.

    Бұған дейін Қазақстан құрамасынан екі дзюдошы Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шыққаны хабарланған болатын.

     

    Тегтер:
    Сауд Арабиясы Дзюдо Спорт
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар