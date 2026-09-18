Әлихан Смайылов Жоғары аудиторлық палатаны басқара береді
АСТАНА. KAZINFORM — Әлихан Смайылов ҚР Жоғары аудиторлық палатасының төрағасы болды.
Тиісті Жарлыққа Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
— Мемлекет басшысының Жарлығымен Әлихан Асханұлы Смайылов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы лауазымына тағайындалды, — делінген құжатта.
Әлихан Смайылов 1972 жылдың 18 желтоқсанында Алматы қаласында дүниеге келген.
1994 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін «қолданбалы математика» мамандығы бойынша тәмамдаған.
1996 жылы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институтын аяқтап, мемлекеттік басқару магистрі дәрежесіне ие болды.
1993-1999 жылдары «А-Инвест» инвестициялық-жекешелендіру қорында, Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика агенттігінде, Статистикалық жоспарлау және реформалар агенттігінің Статистика және талдау комитеті төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болып қызмет атқарған.
1999-2003 жж. — Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің төрағасы.
2003-2006 жж. — Қазақстан Республикасының Сыртқы істер вице-министрі, «Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру компаниясы» АҚ басқарма төрағасы.
2006-2009 жж. — Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі, «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ президенті.
2009-2014 жж. — Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің төрағасы.
2014-2015 жж. — Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің төрағасы. 2015-2018 жж. — Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі.
2018 - 2019 жж. — Қазақстан Республикасының Қаржы министрі.
2019-2021 жж. — Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары – Қаржы министрі.
2022-2024 жж. — Қазақстан Республикасының Премьер-министрі.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2024 жылғы 1 сәуірдегі №512 Жарлығымен Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының төрағасы болып тағайындалды.
Мемлекеттік наградалары: «Парасат» ордені (2020 ж.), «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», II дәрежелі «Еуразиялық экономикалық одақты құрудағы үлесі үшін» медальдары.
Еске салайық, мұның алдында Нұрлан Әбдіров Орталық сайлау комиссиясы төрағасы, ал Эльвира Әзімова Конституциялық Соттың Төрағасы болып қайта тағайындалғанын хабарлағанбыз.