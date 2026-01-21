Алматы-Ыстықөл жолы қашан салынады – Сауранбаев жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы мен Ыстықкөл арасын тікелей жалғайтын жолдың техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленіп жатыр. Бұл туралы Мәжілістің жалпы отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев айтты.
Отырыста депутат Серік Ерубаев Алматы мен Ыстықкөлдің арасында жол салу мәселесі бірнеше рет көтерілгенін еске сала келе, министрден: «Ол жол Қазақстан мен Қырғызстан арасын қысқартумен қатар кәсіпкерлікті, туризмді дамытуға ықпал етеді. Сол жолдың тағдыры қай сатыда және сол жолдың бойыында өткізу пунктін салу жоспарда бар ма?, - деп сұрады.
Сауалға жауап берген Көлік министрі бұл мәселенің көтерілгенінен біраз уақыт болғанын растады.
- Азия даму банкінің гранты арқылы аталған жолдың техникалық-экономикалық негіздемесін жасап жатырмыз. Құжат осы жылдың қараша айында дайын болады. Сол кезде біз өз шешімізді сіздерге баяндайтын боламыз, - деді Нұрлан Сауранбаев.
Қазіргі уақытта палата отырысында депутаттар «2003 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасын талқылауда.
Айта кетейік, бүгінде Қазақстан мен Қырғызстан арасында 11 өткізу пункті бар. Бүгінде оның 8-інде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.