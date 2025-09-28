Алматы облысында пайдаланылмай жатқан жерлер мемлекетке қайтарылып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысында 2022 жылдан бастап жерді мемлекет меншігіне қайтару бағытында жоспарлы жұмыс жүргізіліп келеді. Бүгінде жалпы аумағы 483,6 мың гектарды құрайтын 1 488 жер телімі мемлекетке қайтарылды. Бұл туралы облыстың ресми сайты жариялады.
Қайтарылған жерлердің игерілуі:
- 165,6 мың гектар конкурс арқылы ауыл шаруашылығы айналымына енгізілді;
- 142,3 мың гектар ауылдық округтерге бекітіліп, тұрғындарды жайылыммен қамтамасыз етуге бағытталды;
- 18,6 мың гектар инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға берілді.
2022–2025 жылдары аудан және қала әкімдіктері ҚР Жер кодексінің 92, 94 және 147-баптарына сәйкес жалпы аумағы 195,6 мың гектарды құрайтын 930 пайдаланылмай жатқан жер учаскесіне қатысты материалдарды Жер ресурстарын басқару департаментіне жолдады.
2025 жылдың басынан бері Қонаев қаласының әкімдігі де бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтіп, ЖРБД-ға 55 жер учаскесі бойынша (42-сі — коммерциялық, 13-і — ауыл шаруашылығы мақсатындағы) құжаттарды жолдады. Аталған жерлер Капшагай су қоймасы мен Іле өзенінің маңында орналасқан. Сонымен қатар жер пайдаланушыларға 61 ескерту-хат жіберілді.
Бұрынғы лауазымды тұлғаларға тиесілі болған кейбір жерлерге қатысты деректер де қарастырылып жатыр.
- 2006 жылы Іле ауданы әкімдігінің қаулысымен «Монтажник» шаруашылығына 13 883,9 га жер бөлінген;
- 2005–2007 жылдары «DALA INVEST GROUP» ЖШС-не 2 952,07 га жер берілген;
- 2022 жылы «AL-AGRO GROUP» ЖШС-не 44,93 га жер нотариалдық келісім негізінде өткен;
- Алатау қаласында 28,7 га жер телімі тіркелген;
- 2013–2025 жылдары «Billboards Empire» ЖШС Іле ауданында, Қонаев және Алатау қалаларында жарнамалық билбордтарға арналған 38 жер учаскесін рәсімдеген.
Барлық шешімдер қолданыстағы заңнамаға сәйкес қабылданды. ҚР Жер кодексінің 147-бабына сәйкес, жерді бөлу және пайдалану заңдылығын тексеру құзыреті Жер ресурстарын басқару департаментіне тиесілі. Қажетті шаралар қабылданғаннан кейін қосымша ақпарат ресми түрде жарияланатын болады.
Жалпы елімізде 3 жылда мемлекеттік жер қорына 13,2 млн гектар жер қайтарылды.
Ал Шығыс Қазақстан облысындағы кей аудан пайдаланылмай жатқан жерлерді қайтаруға асығар емес.