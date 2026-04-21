    19:07, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда АИТВ-мен күрестегі жаңа тәсілдер ұсынылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы қаласында Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы мен Жаһандық қор бірлесіп ұйымдастырған «Өмір үшін бірлік» атты диалог алаңында сарапшылар АИТВ инфекциясының профилактикасы, диагностикалау және емдеу шараларын, сондай-ақ қызметтерге қолжетімділікті кеңейту мәселелерін талқылады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті. 

    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    — Тек ашық диалог пен ресурстарды біріктіру арқылы ғана біз АИТВ инфекциясының таралуына тиімді қарсы тұрып, пациенттердің өмір сапасын жақсарта аламыз. Бүгінде елде ЮНЭЙДС-тің «95–95–95» стратегиясының көрсеткіштері: АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың 87%-ы өз мәртебесін біледі, олардың 89%-ы антиретровирустық терапия алады, ал ем қабылдап жүргендердің 92%-ында вирустық жүктеме басылған, — деп атап өтті ҚДИАҒО директоры Роза Қуанышбекова.

    Талқылау барысында тестілеуді кеңейту, үздіксіз терапиямен қамтамасыз ету, емге бейілділікті арттыру және стигманы төмендету мәселелеріне ерекше назар аударылды. Эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін күш-жігерді біріктіру қажеттігі атап өтілді.

    Диалог алаңы барлық мүдделі тараптардың арасындағы іс-қимылды үйлестіруге, тәжірибе алмасуға және әріптестікті дамытуға мүмкіндік беретін тиімді платформаға айналды.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Шымкентте 2 мыңға жуық адам АИТВ инфекциясын жұқтырғаны хабарланды.

    Бақытгүл Абайқызы
    Соңғы жаңалықтар