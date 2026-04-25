    00:25, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда дрифт жасаған жүргізуші 5 күнге қамалды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған жүргізуші жазаланды.

    Дрифт
    Фото: видеодан алынған скрин

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жүргізуші әлеуметтік желілерде жариялау үшін қала көшелерінің бірінде дрифт жасаған. Полиция қызметкерлері оны анықтап, автокөлікті арнайы айыппұл тұрағына қойды.

    - Жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен оған 5 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды. Мұндай көрсетілім үшін жасалатын әрекеттердің салдары ауыр болуы мүмкін. Әрбір құқық бұзушылыққа міндетті түрде құқықтық баға беріліп, кінәлі тұлғалар заң аясында жауапқа тартылады, — деді Медеу аудандық полиция басқармасы бастығының орынбасары Айдар Нағашыбеков.

    Еске салайық, былтыр Алматыда қаланың қақ ортасында дрифт жасаған жүргізуші 10 күнге қамалған болатын.

     

    Алматы Заң және құқық Полиция Көлік
    Досбол Атажан
