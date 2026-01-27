Алматыда интернет-алаяқтық ісіне қатысты 10-нан астам адам ұсталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласы прокуратурасының үйлестіруімен құқық қорғау органдары жалпы 300 млн теңгеден астам шығын келтірген интернет-алаяқтық пен несиелерді заңсыз рәсімдеуге қатысы бар қылмыстық топтардың жолын кесті.
Бірінші жағдайдаалаяқтар өздерін мемлекеттік органдар мен банк қызметкерлері ретінде көрсете отырып, қарт азаматтардан ақша, оның ішінде пәтерлерді сатудан алынған және банк депозиттерінен алынған ақшаны ұрлап кеткен. Ақшаны беру жеткізу қызметтерінің курьерлері арқылы жүзеге асырылған.
Екінші эпизодта әлеуметтік осал тұлғаларға қайтарымсыз автокредиттерді рәсімдеп, кейіннен автокөліктерді, оның ішінде ел аумағынан тысқары жерлерге әкетіп, қайта сатқан ұйымдасқан топ анықталды. Қаржы ұйымдарына келтірілген шығын 66 млн теңгеден асты.
Жедел-тергеу шаралары барысында 10-нан астам күдікті ұсталды, күдіктілердің біреуіне іздеу жарияланды, ондаған тінту жүргізіліп, ақшалай қаражат, қару, ұялы телефондар мен құжаттар тәркіленді.
