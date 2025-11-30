Алматыда ірі жол апатынан үш адам зардап шекті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Жетісу ауданында төрт көлік соқтығысқан.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, апат шамамен сағат 00:25-те болған. Рысқұлов даңғылымен шығысқа қарай жүріп келе жатқан Haval көлігінің жүргізушісі рульді басқара алмай, сол бағытта келе жатқан Chery көлігімен соқтығысқан.
Осыдан кейін Haval қарсы бағытқа шығып, батысқа қарай жүріп келе жатқан тағы екі көлікке - Audi және Hongqi-ге соқтығысқан.
- Апат салдарынан Haval жүргізушісі ауыр халде жақын маңдағы қалалық ауруханаға жеткізілді, ал тағы екі адам - Audi жүргізушісі мен Hongqi жолаушысы облыстық ауруханаға жеткізілді, - деп атап өтті полицияның баспасөз қызметі.
Апаттың мән-жайын Жетісу аудандық полиция бөлімі анықтап жатыр.
