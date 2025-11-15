Алматының Алатау ауданында бір күннен кейін жарық қайта қосылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алатау ауданындағы үйлердің бәріне бір тәуліктен аса уақыт өткен соң жарық қайта берілді.
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ мәліметінше, қазіргі уақытта аудандағы барлық тұтынушыға электр қуаты қайта берілді. Бұл резервтік қуат көздеріне қосу арқылы мүмкін болған.
– Қазіргі таңда мамандар қала әкімдігінің балансындағы 110 кВ кабель желісін қалпына келтіру жұмыстарын жалғастырып жатыр, - деп хабарлады компанияның баспасөз қызметі.
Еске салайық, 13 қараша күні шамамен 18:00-ден бері Алатау ауданындағы бірнеше шағынаудан тұрғыны жарықсыз отырды.
Бұған әкімдікке тиесілі 110 кВ кабель желісінің зақымдануы себеп болды.
– Жоғары кернеулі желілер «MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN» ЖШС тапсырысымен жүргізілген газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау жұмыстары кезінде зақымдалған. Бұл жұмыстарды МП «ГазЭнерджи» ЖШС орындаған, - деп хабарлады әкімдік.
Түні бойы апаттық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеді.
Бұған дейін Алматы әкімдігі Алатау ауданы тұрғындары неге бір тәуліктен бері жарықсыз отырғанын түсіндірген еді.