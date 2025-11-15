KZ
    00:05, 15 Қараша 2025

    Алматының Алатау ауданында бір күннен кейін жарық қайта қосылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алатау ауданындағы үйлердің бәріне бір тәуліктен аса уақыт өткен соң жарық қайта берілді.

    Фото: pexels

    «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ мәліметінше, қазіргі уақытта аудандағы барлық тұтынушыға электр қуаты қайта берілді. Бұл резервтік қуат көздеріне қосу арқылы мүмкін болған.

    – Қазіргі таңда мамандар қала әкімдігінің балансындағы 110 кВ кабель желісін қалпына келтіру жұмыстарын жалғастырып жатыр, - деп хабарлады компанияның баспасөз қызметі.

    Еске салайық, 13 қараша күні шамамен 18:00-ден бері Алатау ауданындағы бірнеше шағынаудан тұрғыны жарықсыз отырды. 

    Бұған әкімдікке тиесілі 110 кВ кабель желісінің зақымдануы себеп болды.

    – Жоғары кернеулі желілер «MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN» ЖШС тапсырысымен жүргізілген газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау жұмыстары кезінде зақымдалған. Бұл жұмыстарды МП «ГазЭнерджи» ЖШС орындаған, - деп хабарлады әкімдік.

    Түні бойы апаттық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеді.

    Бұған дейін Алматы әкімдігі Алатау ауданы тұрғындары неге бір тәуліктен бері жарықсыз отырғанын түсіндірген еді.

