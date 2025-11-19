KZ
    12:44, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматының Алатау ауданында жарықтың өшуіне себеп болған компанияға айыппұл салынады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 13 қарашада Алматының Алатау ауданындағы бірнеше шағынауданда жарық өшті. Аудан әкімі оқиғаның себебі мен бұған кім жауап беретінін түсіндірді.

    жарықсыз қалды
    Фото: Pixabay

    Алатау ауданының әкімі Данияр Қырықбаевтың айтуына қарағанда, электр энергиясының өшуіне ірі ритейлердің тапсырысы бойынша газ құбырын жүргізу кезінде мердігер компанияның кабельді зақымдауы себеп болған.

    — Ірі дүкеннің тапсырысы бойынша газ құбырын ауданды ескертпей, рұқсат қағаздарынсыз көлденең бағытта бұрғылау әдісімен жүргізбек болған. Соның салдарынан 110 кВ кабелі зақымдалды. Біз тәулік ішінде бәрін қалпына келтірдік: зақым орнын тауып, жарықты қостық. Барлық қалпына келтіру шығынын кабельді зақымдаған компания өзі өтейді. Сонымен қатар Қала құрылысын бақылау басқармасы тарапынан айыппұл салынады, — деді Данияр Қырықбаев Алматының Өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте.

    Еске салайық, 2025 жылғы 13 қарашада шамамен 18:00–де Алатау ауданындағы бірнеше шағынауданда жарық өшіп қалды.

    Түні бойы апаттық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеді.

    Алатау ауданындағы үйлердің бәріне бір тәуліктен аса уақыт өткен соң жарық қайта берілді.

