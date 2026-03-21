Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің қатарынан екінші рет финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 771-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің финалына жолдама алды.
Қазақстандық теннисші жартылай финалда дүниежүзілік рейтингіде 839-сатыдағы германиялық Лука Виденманмен шеберлік байқасты.
Әмір өткен аптада Монастирдегі осындай жарыстың жартылай финалында Л.Виденманнан6:4, 6:1 есебімен басым түскен еді.
Бұл жолы бәсеке әлдеқайда тартысты өтіп, үш сетке созылды. Әмір Омарханов камбэк жасап, қарсыласын 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) есебімен жеңді.
Ә.Омарханов финалда әлемнің 382-ракеткасы, түркиялық Мерт Алкаямен чемпиондық атақты сарапқа салады.
