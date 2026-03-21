    18:54, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің қатарынан екінші рет финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 771-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің финалына жолдама алды.

    Әмір Омарханов
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші жартылай финалда дүниежүзілік рейтингіде 839-сатыдағы германиялық Лука Виденманмен шеберлік байқасты.

    Әмір өткен аптада Монастирдегі осындай жарыстың жартылай финалында Л.Виденманнан6:4, 6:1 есебімен басым түскен еді.

    Бұл жолы бәсеке әлдеқайда тартысты өтіп, үш сетке созылды. Әмір Омарханов камбэк жасап, қарсыласын 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) есебімен жеңді. 

    Ә.Омарханов финалда әлемнің 382-ракеткасы, түркиялық Мерт Алкаямен чемпиондық атақты сарапқа салады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Әмір Омархановтың Тунистегі жарыстың жартылай финалына жолдама алғанын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Александр Шевченко Майами мастерс турнирінің екінші айналымына шықты.

    Ғайсағали Сейтақ
