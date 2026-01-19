Анкара мен Дамаск Сириядағы соңғы оқиғаларды талқылады
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған Сирия президенті Ахмед аш-Шараамен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Анадолы агенттігі.
Бұл туралы Түркия президенті әкімшілігі жанындағы Байланыс басқармасының басшысы Бурханеттин Дуран Түркияның NSosyal әлеуметтік платформасындағы парақшасында хабарлады.
Келіссөз барысында екіжақты қарым-қатынастардың қазіргі жай-күйі мен Сириядағы соңғы оқиғалар талқыланған.
Президент Ердоған Түркияның Сирияның аумақтық тұтастығына, бірлігіне, тұрақтылығына және қауіпсіздігіне ерекше мән беретінін атап өтті.
Түркия басшысы бұл ел аумағын терроризмнен толық тазарту Сирия үшін ғана емес, бүкіл өңір үшін де аса маңызды екенін айтты.
Түркия президенті Анкараның Дамаскке, ең алдымен терроризмге қарсы күрес бағытында, қолдауды кеңейте беретінін жеткізді.
Бұған дейін Сирия президенті күрдтердің құқықтары туралы жарлыққа қол қойды.
Еске сала кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанды Газа секторының қалпына келтірілуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған «Бейбітшілік кеңесінің» құрылтайшы мүшесі болуға шақырғанын жаздық.